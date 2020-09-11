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Спорт

«Динамо» — АЗ: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

10:12 12 сентября 2020
Динамо&nbsp;— АЗ

Во вторник, 15 сентября, киевское «Динамо» на столичном «Олимпийском» проведет без зрителей поединок третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против голландского АЗ (начало — в 20:00), победитель которого в двух встречах оспорит путевку в групповой турнир с сильнейшим в паре «Гент» (Бельгия) — «Рапид» (Австрия).

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ «ДИНАМО» — АЗ

Ранее команды из столицы Украины и Алкмаара пересекались в рамках группового турнира Лиги Европы-2010/2011, когда динамовцы обыграли голландцев и в гостях — 2:1 (Милевский, Хачериди), и дома — 2:0 (Милевский — 2).

В предстоящей встрече букмекеры отдают предпочтение подопечным Мирчи Луческу, завоевавшим в начале сезона Суперкубок Украины, оценивая шансы соперников такими коэффициентами.

«Фаворит Спорт»: победа «Динамо» в основное время — 2,08, ничья — 3,30, выигрыш АЗ — 3,20. Проход «Динамо» — 1,57, проход АЗ — 2,43.

«Марафон»: победа «Динамо» в основное время — 2,18, ничья — 3,30, выигрыш АЗ — 3,20. Проход «Динамо» — 1,63, проход АЗ — 2,28.

«Париматч»: победа «Динамо» в основное время — 2,17, ничья — 3,42, выигрыш АЗ — 3,35. Проход «Динамо» — 1,62, проход АЗ — 2,30.

«Олимп»: победа «Динамо» в основное время — 2,21, ничья — 3,43, выигрыш АЗ — 3,38. Проход «Динамо» — 1,61, проход АЗ — 2,33.

Betandyou: победа «Динамо» в основное время — 2,2, ничья — 3,42, выигрыш АЗ — 3,34. Проход «Динамо» — 1,63, проход АЗ — 2,28.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» в матче украинской премьер-лиги не смогло победить «Десну».

Фото ФК «Динамо»

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