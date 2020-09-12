Где и когда смотреть онлайн «Динамо» — АЗ: расписание трансляций матча Лиги чемпионов

Во вторник, 15 сентября, на пустом столичном «Олимпийском» «Динамо» стартует в еврокубковом сезоне. Подопечные румынского специалиста Мирчи Луческу в одноматчевом противостоянии с вице-чемпионом Нидерландов АЗ оспорят путевку в раунд плей-офф Лиги чемпионов.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ «ДИНАМО» — АЗ

За 55 лет выступлений на международной арене динамовцы девять раз принимали в Киеве голландские клубы, выиграв пять матчей, трижды сыграв вничью и в одном поединке уступив: с ПСВ «Эйндховен» — 3:0 в 1975-м, 1:1 в 1997-м и 0:1 в 2000-м, с «Утрехтом» — 4:1 в 1985-м, с «Фейеноордом» — 2:0 в 2002-м и 2:1 в 2012-м, с «Аяксом» — 1:1 в 2010-м и 0:0 в 2018-м, а также с АЗ — 2:0 в 2010-м.

Кстати, если «Динамо» в стартовавшем сезоне уже провело три официальных матча (в чемпионате Украины с «Олимпиком» — 4:1, с «Десной» — 0:0 и в Суперкубке страны с «Шахтером» — 3:1), то АЗ — только один (3:1 в дополнительное время в квалификации Лиги чемпионов с чешской «Викторией»). Чемпионат Нидерландов стартовал 12 сентября. При этом футбольный союз страны пошел навстречу АЗ и перенес матч АЗ против «Утрехта», чтобы подопечные Арне Слота (17 сентября специалисту исполнится 41 год) лучше подготовились к игре в Киеве.

В товарищеских встречах АЗ проиграл «Генку» (0:1), «Утрехту» (0:1), «Зволле» (0:1), «Монако» (0:2) и «Ден Хаагу» (0:1), сыграл вничью с «Гентом» (1:1) и обыграл «Лилль» (2:1).

В прямой трансляции поединок «Динамо» — АЗ покажет (в 20:00) телеканал «2+2». Также прямой эфир с «Олимпийского» запланирован на телеканале «Матч!» (Россия).

Лига чемпионов. Третий квалификационный раунд



15 сентября (вторник)

«Динамо» — АЗ 20:00 «2+2», «Матч!»

Напомним, что в случае успешного прохождения голландского барьера, «Динамо» оспорит путевку в групповой турнир в двух матчах с победителем дуэли между бельгийским «Гентом» и австрийским «Рапидом» (23 сентября — в гостях, 29 сентября — дома).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что букмекеры сделали прогнозы на матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Динамо» — АЗ.

Фото ФК «Динамо»

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