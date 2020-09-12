«Это просто позор»: российский хоккеист «отличился» гнусным фолом в НХЛ (видео)

Массовую драку спровоцировал подлый фол российского хоккеиста Никиты Кучерова в матче полуфинальной серии НХЛ между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Тампа-Бэй Лайтнингз» (5:3). Ранее драку с 49-летней звездой WWE Крисом Джерико, в которой приняли участие и другие бойцы, устроил легендарный боксер Майк Тайсон.

На последних секундах третьего периода, при счете 4:3 в пользу «Айлендерс», канадский нападающий хозяев Жан-Габриэль Пажо с центра площадки выскочил на пустые ворота соперника. Российский хоккеист «Лайтнингз» пытался задержать клюшкой оппонента, но тот прочно стоял на коньках, после чего Кучеров в отчаянии наотмашь ударил Пажо по ногам.

Nikita Kucherov doesn't want Jean-Gabriel Pageau to get his empty-netter. Pageau takes exception after scoring pic.twitter.com/Uq1T1ZJY3k — Brady Trettenero (@BradyTrett) September 12, 2020

Помешать Жану-Габриэлю точно пробить по воротам грубый фол не помог, а вот драку спровоцировал знатную. Итогом массового «замеса» стали 50 штрафных минут для его участников (до этого инцидента команды на двоих заработали всего 10 минут штрафа), а болельщики не стеснялись в выражениях, выражая свое негодование гнусным фолом россиянина и предрекая ему проблемы в следующих поединках. «Кучеров — это кусок человеческого мусора?», «Кучерова нужно отстранить! Это просто позор!», «Кучеров — самая грязная суперзвезда в лиге, просто крыса», «Следующая игра выйдет из-под контроля. Кучеров заслуживает быть избитым», «Он пытался травмировать Пажо этим ударом. Жалкий поступок от Кучерова», «Вот почему я никогда не буду уважать Кучерова. Потому что он абсолютно грязный игрок и больной неудачник», — писали фанаты в сети.

Отметим, что благодаря этой победе «Айлендерс» повели в счете в серии — 2:1. В другом полуфинале встречаются «Вегас» и «Даллас», и там счет в серии 2:1 в пользу «Далласа».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что во время хоккейного матча шайба прилетела в лицо журналистке.

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