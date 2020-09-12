Определились сенсационные финалисты US Open (видео)

После того, как определились участники финала в женском одиночном разряде на US Open (впервые за последние три года в решающем поединке не сыграет американка Серена Уильямс), стали известны финалисты у мужчин.

Следом за дисквалификацией первой ракетки мира серба Новака Джоковича, попавшего мячиком в одного из линейных судей (а также отказ от участия в турнире Рафаэля Надаля и Роджера Федерера), путь к финалу открылся для так называемых теннисистов «второй волны». Первым финалистом стал немец Александр Зверев (7-й номер мужского рейтинга АТР), который в сложнейшем пятисетовом поединке, уступая 0:2 по сетам, все же дожал испанца Пабло Карреньо-Бусту (27-й) — 3:6, 2:6, 6:3, 6:4, 6:3.

Вторым участником решающего матча стал третья ракетка мира Доминик Тим. В отличие от Зверева, австрийцу хватило трех сетов, чтобы справиться с россиянином Даниилом Медведевым (5-й) — 6:2, 7:6 (7), 7:6 (5).

Отметим, что для обоих теннисистов это будет первый финал US Open, общий призовой фонд которого в этом году составляет 54,6 млн долларов, в карьере. Ранее Тим и Зверев встречались между собой девять раз, и пока подавляющее преимущество на стороне австрийца — 7:2. При этом предстоящий решающий поединок на кортах Нью-Йорка станет всего вторым (первый — противостояние хорвата Марина Чилича и японца Кея Нишикори в 2014-м) за последние 17 лет без участия топ-тройки мирового рейтинга — Новака Джоковича, Рафаэля Надаля или Роджера Федерера.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что легендарные братья-теннисисты Брайаны завершили карьеру.

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