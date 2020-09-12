«Динамо» — АЗ: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Во вторник, 15 сентября, киевское «Динамо» сыграет на столичном «Олимпийском» матч третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против голландского АЗ из Алкмаара (начало — в 20:00). Букмекеры дали прогнозы на дуэль вице-чемпионов Украины и Нидерландов.

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию встречи подопечных Мирчи Луческу и Арне Слота, за которой вы сможете следить в этой новости.

Арбитр из Израиля

Работать на матче при пустых трибунах УЕФА доверил судейской бригаде из Израиля во главе с 39-летним рефери ФИФА Орелем Гринфельдом.

В прежние годы этот арбитр четырежды пересекался с нашими командами: Украина (U21) — Мальта (U21) — 5:1 в 2012-м, Украина — Кипр — 1:0 в 2016-м, «Ворскла» — «Локомотива» — 2:3 в 2016-м и «Манчестер Юнайтед» — «Заря» — 1:0 в 2016-м.

Рефери из Израиля Орель Гринфельд

История встреч

Ранее команды из столицы Украины и Алкмаара встречались на футбольном поле дважды. В рамках группового турнира Лиги Европы-2010/2011 динамовцы одолели голландцев и в гостях — 2:1 (Милевский, 16, Хачериди, 39 — Фалкенбург, 35), и дома — 2:0 (Милевский, 47, 61).

«Динамо» — АЗ — 2:0 (4 ноября 2010 года)

Всего же против представителей Нидерландов «Динамо» провело в еврокубках 18 встреч. В активе киевлян восемь побед, четыре матча завершились вничью и в шести поединках украинский клуб уступил.

«Динамо» против голландцев в Киеве

За 55 лет выступлений на международной арене динамовцы девять раз принимали голландские клубы в Киеве, выиграв пять матчей, трижды сыграв вничью и в одном поединке уступив: с ПСВ «Эйндховен» — 3:0 в 1975-м, 1:1 в 1997-м и 0:1 в 2000-м, с «Утрехтом» — 4:1 в 1985-м, с «Фейеноордом» — 2:0 в 2002-м и 2:1 в 2012-м, с «Аяксом» — 1:1 в 2010-м и 0:0 в 2018-м, а также с АЗ — 2:0 в 2010-м.

Состав АЗ дороже почти на 17 млн евро

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает общую стоимость футболистов АЗ почти на 17 млн евро дороже, чем игроков «Динамо» (115,98 млн евро против 99,05 млн).

В пятерку самых дорогих исполнителей голландского клуба входят: форвард Майрон Боаду и полузащитник Келвин Стенгс (по 18 млн евро), игрок средней линии Теун Купмайнерс (14,5 млн), еще один полузащитник марокканец Уссама Идрисси (12 млн) и защитник Овен Вейндал (11 млн).

У «Динамо» дороже остальных оцениваются Виктор Цыганков (19 млн евро), Виталий Миколенко (13 млн), Беньямин Вербич и Владислав Супряга (по 7 млн). Еще четыре игрока — Виталий Буяльский, Владимир Шепелев, Сергей Сидорчук и Александр Караваев — «тянут» на 3,5 млн евро.

Трансферная стоимость 19-летнего форварда АЗ Майрона Боаду оценивается в 18 млн евро

День в истории

Динамовцы ранее пять раз противостояли соперникам в еврокубках 15 сентября и ни разу в этот день не проиграли: в 1976-м с «Партизаном» дома — 3:0 (Онищенко, Трошкин, Блохин), в 1982-м с «Грассхоппером» в гостях — 1:0 (автогол соперника), в 1993-м с «Барселоной» на своем поле — 3:1 (Шкапенко, Леоненко — 2), в 2004-м с «Ромой» на выезде — техническая победа 3:0 и в 2011-м со «Сток Сити» дома — 1:1 (Вукоевич).

15 сентября 1993 года «Динамо» на киевском Республиканском стадионе обыграло «Барселону» с Хосепом Гвардиолой в составе

Позиции в клубном рейтинге УЕФА

В рейтинге клубов УЕФА «Динамо» и АЗ разделяют почти шесть десятков позиций. Команда Луческу занимает 26-е место, подопечные Слота — 83-е.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямом эфире матч «Динамо» — АЗ.

Фото uefa.com, Pro Shots, ФК «Динамо», ФК АЗ

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