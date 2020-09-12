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Спорт

Маты и бутылка в стену: Шевченко рассказал, как зарядил сборную Украины перед памятным разгромом (видео)

13:20 12 сентября 2020
Андрей Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в интервью Youtube-программе «Вацко Light» вспомнил памятный для «желто-синих» матч против сборной Сербии в июне 2019-го в отборе на ЧЕ-2020, завершившийся разгромом соперника во Львове — 5:0, и события, которые предшествовали этому поединку.

Видеообзор матча

Ведущий Виктор Вацко отметил, что футболисты, вспоминая ту встречу, особый акцент делали на эмоциональной речи главного тренера в раздевалке, когда летали бутылки и не подбирались слова, что дало невероятный заряд игрокам на матч.

«На самом деле, эмоциональный спич подготовить нельзя. Я просто чувствовал, что должен дать какую-то энергию ребятам, уверенность, зажечь в них какую-то искорку. Я видел их настрой, но присутствовало ощущение, что чего-то не хватает — пришлось добавить немножко (улыбается. — Авт.)» — вспомнил поединок годичной давности Андрей Шевченко. При этом наставник признался, что футболистам сложно вывести его из себя: «Прежде всего, я не позволю игрокам перейти определенную линию. И держу дистанцию с футболистами, когда этого требует ситуация».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что тренер сборной Украины Александр Шовковский завел себе домашнего львенка.

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