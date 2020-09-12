Шевченко признался, что по просьбе Лобановского шпионил в «Милане» (видео)

Победитель Лиги чемпионов в составе «Милана» и обладатель «Золотого мяча-2004», а ныне главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, рассказавший об эмоциональной речи перед памятным матчем с Сербией в отборе на Евро-2020, который завершился разгромом крепкого соперника во Львове со счетом 5:0, признался, что готовил себя к тренерской деятельности еще во время игровой карьеры.

В интервью изданию The Athletic легендарный футболист признался, что на формирование его футбольной философии огромное влияние оказал Валерий Лобановский. Также Шевченко поведал о необычной просьбе, с которой в свое время обратился к нему Валерий Васильевич. «Он был заинтересован во всем. Я был в „Милане“ в его поздние годы. Он тренировал сборную, и каждый раз, когда я приезжал на международные матчи, он ждал меня в своем кабинете. Я приходил и сразу виделся с ним. Мы тратили четыре-пять часов, просто разговаривая. Однажды он попросил меня записать тренировки, которые мы проводили в „Милане“. Он был очень заинтересован в том, как это происходило в Италии: управление нагрузкой, важность отдыха — в целом, многое», — рассказал нынешний рулевой национальной сборной.

«Я всегда любил наблюдать за тренировочным процессом, анализировать. Особенно это касается последних четырех-пяти лет, когда я понимал, что моя игровая карьера подходит к концу и начал задумываться о своих дальнейших планах, чем я хочу заниматься дальше. Одним из вариантов было остаться в футболе, а значит становиться или функционером, или тренером. Я еще не до конца принял решение для себя, но уже начинал готовить так называемый фундамент. У меня были конспекты с анализом, поскольку посчастливилось поработать с великими тренерами, и тот опыт, который я перенял, работая с ними, я попытался объединить со своей футбольной философией. И уже тогда я понимал, в каком направлении буду двигаться, если стану тренером», — поведал Андрей Николаевич в Youtube-программе «Вацко Light».

Также наставник «желто-синих» выделил наставников, оказавших на него наибольшее влияние в формировании его тренерских взглядов. Среди топ-коучей по версии Андрея Шевченко — Валерий Лобановский, Арриго Сакки, Карло Анчелотти, Марчелло Липпи, Жозе Моуриньо, Хосеп Гвардиола и Юрген Клопп.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что экс-одноклубник Шевченко по «Милану» итальянец Андреа Пирло возглавил «Ювентус».

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