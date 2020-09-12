«Колос» перед дебютом в Лиге Европы разгромил «Львов»: видеообзоры матчей премьер-лиги

В субботу, 12 сентября, матчами в Днепре и Коваливке, что под Киевом, продолжился второй тур украинской футбольной премьер-лиги.

Чемпионат Украины. 2-й тур

12 сентября (суббота)

«Днепр-1» — «Олимпик» (Донецк) — 1:3 (Хобленко, 50 — Шахаб, 44, Тейшейра, 47, Политыло, 77, с пенальти). На 45+1-й минуте удален Когут («Днепр-1»). Молодежные составы — 4:2.

«Колос» (Коваливка) — «Львов» — 4:0 (Лысенко, 26, 47, Гавриш, 69, Исаенко, 90+4). Молодежные составы — 0:0.

11 сентября (пятница)

«Динамо» (Киев) — «Десна» (Чернигов) — 0:0. Молодежные составы — 3:0.

«Динамо»: Бущан, Тымчик (Забарный, 36), Кендзера, Миколенко, Караваев (Вербич, 64), Сидорчук, Буяльский, Шапаренко, Цыганков (Родригес, 64), де Пена, Супряга (Соль, 80).

«Днепр-1» перед поединком с «Олимпиком» имел шестиматчевую победную серию в домашних стенах, тянувшуюся еще с прошлого сезона. Подопечные Дмитрия Михайленко считались фаворитами и в отчетном поединке, но последние минуты первого тайма перевернули все с ног на голову — сначала донетчане вышли вперед, а затем хозяева остались в меньшинстве после удаления Когута за грубый фол на чужой половине поля.

Вскоре после возобновления игры команды обменялись забитыми мячами, а окончательно интригу убил капитан «Олимпика» Сергей Политыло, реализовав пенальти в своем 200-м матче в высшем украинском дивизионе.

«Колос», которому 17 сентября гостевым матчем квалификации Лиги Европы с греческим «Арисом» предстоит дебютировать в еврокубках, проводил первый официальный матч на обновленном стадионе в Коваливке. Подопечные Руслана Костышина «открыли» арену разгромом «Львова», одержав при этом десятую домашнюю победу в рамках высшего отечественного дивизиона.

Положение команд:

1. «Динамо» — 4 очка (2 матча);

2. «Десна» — 4 (2);

3. «Ворскла» — 3 (1);

4. «Александрия» — 3 (1);

5. «Шахтер» — 3 (1);

6. «Колос» — 3 (2);

7. «Олимпик» — 3 (2).

8. «Ингулец» — 1 (1);

9. «Днепр-1» — 1 (2);

10. «Минай» — 0 (0);

11. «Заря» — 0 (1);

12. «Львов» — 0 (1);

13. «Рух» — 0 (1);

14. «Мариуполь» — 0 (1);

Во втором туре премьер-лиги в воскресенье, 13 сентября, сыграют также: «Минай» — «Александрия», «Заря» — «Мариуполь» и «Ворскла» — «Ингулец».

Матч «Рух» — «Шахтер» перенесен с 12 на 23 сентября из-за вспышки коронавируса во львовском клубе.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что экс-футболисты сборной Украины Кучер и Призетко, ставшие тренерами харьковского «Металла», заразились коронавирусом.

Фото ФК «Днепр-1»

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