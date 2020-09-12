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Спорт

Конора Макгрегора задержали и обвинили в сексуальном преступлении (фото)

22:00 12 сентября 2020
Конор Макгрегор

Бывший чемпион мира UFC в двух весовых категориях ирландский боец Конор Макгрегор, сделавший предложение матери двух своих детей Ди Девлин, попал в очередной скандал.

Спортсмен был задержан представителями правопорядка во время отдыха на французской Корсике после того, как на него поступила жалоба. Как сообщает агентство France Press со ссылкой на источники в полиции, Конору были предъявлены обвинения в демонстративном поведении сексуального характера.

Подробности не разглашаются. Известно лишь, что сам Макгрегор отрицает все обвинения, а представитель ирландца сообщил, что после допроса боец был отпущен.

Отметим, что это не первый скандал с участием Конора. К примеру, в августе 2019-го он избил в родном Дублине посетителя одного из баров после того, как тот отказался отведать виски производства Proper Twelve — компании, принадлежащей ирландскому спортсмену. Ну и как же забыть грандиозную драку, устроенную после боя с Хабибом, итогом которой стала длительная дисквалификация для обоих бойцов.

Конор Макгрегор не первый раз попалдает в скандальные ситуации

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что действующего победителя Лиги чемпионов в составе «Ливерпуля» Наби Кейта обвинили в изнасиловании.

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