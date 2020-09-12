Хет-трик Салаха спас «Ливерпуль» от сенсации в игре с дебютантом АПЛ: видеообзор матча

В субботу, 12 сентября, стартовал новый сезон в английской премьер-лиге (АПЛ).

Первый игровой день едва не преподнес сенсацию. «Ливерпуль» в ранге чемпионов страны принимал на родном «Энфилде» дебютанта элитного дивизиона «Лидс», который в свое время трижды выигрывал чемпионат и выходил в финал Кубка чемпионов, но последние 16 лет отсутствовал в когорте сильнейших клубов Англии.

Трижды по ходу матча подопечные Юргена Клоппа выходили вперед, но каждый раз соперник сравнивал счет. В итоге решающим стал пенальти, назначенный на последних минутах, который реализовал оформивший в поединке хет-трик Салах — 4:3 в пользу «красных» (4, с пеналти, 33, 88, с пенальти, ван Дейк, 20 — Харрисон, 12, Бэмфорд, 30, Клих, 66).

Отметим, что в других матчах субботы «Арсенал» в лондонском дерби разгромил «Фулхэм» (3:0) благодаря двум голевым передачам новичка команды бразильца Виллиана, а «Кристал Пэлас» дома минимально одолел «Саутгемптон» (1:0).

На данный момент идет матч между «Вест Хэмом» и «Ньюкаслом», и там после первого тайма ничья — 0:0. Украинец Андрей Ярмоленко, забивший в составе сборной Украины в ворота Швейцарии в поединке Лиги наций, начал поединок на скамейке запасных.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Арсенал» обыграл по пенальти «Ливерпуль» и 16-й раз в истории завоевал Суперкубок Англии.

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