Чемпионкой US Open стала теннисистка, не знающая родного языка (фото, видео)

В ночь на воскресенье, 13 сентября, в Нью-Йорке определилась чемпионка одного из четырех турниров «Большого шлема» — US Open с общим призовым фондом 53,4 млн долларов.

В решающем противостоянии сошлись бывшие первые ракетки мира — 22-летняя японка Наоми Осака (8-я), которая выбила из турнира украинку Марту Костюк, и 31-летняя Виктория Азаренко (27-я) из Беларуси.

В первом сете олимпийская чемпионка Лондона (в миксте) Азаренко не оставила дочери уроженца Гаити и японки, родившейся в городе… Осака, ни малейших шансов на успех — 6:1. Уверенно начала белоруска и вторую партию, поведя в счете — 2:0. Но затем Наоми смогла перевернуть все с ног на голову. Сначала она взяла вторую партию — 6:3, а затем на кураже дожала белоруску и в третьем сете — 6:3.

Третий год подряд Наоми Осаки выиграла турнир серии «Большого шлема» и второй раз добыла трофей Открытого чемпионата США (ранее она побеждала на US Open-2018 и Australian Open-2019).

Двукратная чемпионка US Open 22-летняя японка Наоми Осака

Триумф в Нью-Йорке принес Осаке 3 млн долларов призовых и позволит японке подняться на третью позицию в рейтинге WTA. В свою очередь, мать 3-летнего сына Азаренко довольствовалась чеком на 1,5 млн в американской валюте.

Кстати, Наоми Осака, имеющая кроме гражданства Японии еще и паспорт США, не скрывает, что не знает в совершенстве… японский язык. В раннем детстве она переехала с родителями в… Нью-Йорк, где и начала вместе с сестрой заниматься теннисом. Сейчас двукратная чемпионка US Open проживает со своим молодым человеком в Лос-Анджелесе, а ее семья — во Флориде.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в финале мужского Открытого чемпионата США сразятся австриец Доминик Тим и немец Александр Зверев.

Фото Twitter WTA

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