Знаменитый футболист, доивший на карантине коров, подался в балет (фото, видео)

Экс-капитан и лучший бомбардир в истории «ПСЖ», 33-летний уругвайский футболист Эдинсон Кавани, который во время карантина стриг на родине овец, косил траву и доил коров, занялся популяризацией балета.

Форвард сборной Уругвая еще в Париже посещал специальную школу балета. В межсезонье уругваец стал свободным агентом и вернулся на родину, рассматривая предложения целого ряда клубов (в частности, ранее сообщалось об интересе к нападающему со стороны «Бенфики», «Ювентуса» и «Наполи»). В Уругвае Кавани начал активно сотрудничать с национальным балетом. Футболист намерен популяризировать этот вид искусства среди молодежи и показывать, что в балет могут идти не только девушки, но и парни. Видео опубликовал YouTube-канал издания Marca.

Эдинсон Кавани сотрудничает с национальным балетом Уругвая

Напомним, что в 2013 году «ПСЖ» заплатил за переход Кавани итальянскому «Наполи» 64 млн евро. В 300 поединках за парижский клуб бомбардир забил 200 мячей. В футболке сборной Уругвая Эдинсон принял участие в семи крупных турнирах, отличившись 50 точными ударами в 116 встречах.

Кстати, на данный момент Кавани — самый дорогой свободный агент в мировом футболе по версии авторитетного портала Transfermarkt. С «ценником» 20 млн евро уругваец опережает экс-форварда дортмундской «Боруссии» Марио Гетце (10,5) и бывшего нападающего «Ливерпуля» и «Трабзонспора» Дэниэла Старриджа (8 млн).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Эдинсон Кавани сыграл в футбол с безногим мальчиком Али.

Фото twitter.com/lmechegaray, Twitter «ПСЖ»

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