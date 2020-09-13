Гран-при Тосканы: онлайн-видеотрансляция девятого этапа Формулы-1

В воскресенье, 13 сентября, автодром «Муджелло» близ Флоренции впервые в истории примет гонку Формулы-1 — Гран-при Тосканы (первый раз в сезоне на трибунах будут присутствовать болельщики — не более 2880 человек).

Хозяева трассы — команда «Феррари» — проведет в этот день юбилейную, 1000-ю, гонку в рамках чемпионата мира. По такому случаю пилоты команды — четырехкратный чемпион мира немец Себастьян Феттель, который в новом сезоне будет выступать за британский «Астон Мартин», и имеющий гражданство Монако Шарль Леклер выйдут на старт на бордовых болидах, выкрашенных в тот же оттенок, который использовался в 1950 году, когда чемпионат мира проводился впервые. Кроме того, гонщики «Феррари» проведут гонку в «юбилейных» шлемах.

Довольно высоким результатом в квалификации может похвастаться только один пилот итальянской команды: Леклер стартует с 5-й позиции, а вот Феттель — лишь с 14-й.

Седьмой раз в сезоне и 95-й в карьере квалификацию Гран-при выиграл знаменитый британец Льюис Хэмилтон, за которым расположились его партнер по команде «Мерседес» финн Валттери Боттас и два гонщика «Ред Булл» — голландец Макс Ферстаппен и родившийся в Лондоне Александр Албон, представляющий Таиланд. Сенсационный победитель Гран-при Италии — 24-летний француз Пьер Гасли — лишь на 16-й стартовой позиции.

Прямую видеотрансляцию Гран-при Тосканы смотрите на сайте «ФАКТОВ» (в 16:10) в этой новости.

Напомним, что после восьми этапов Формулы-1 общий зачет выглядит так: 1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 164 очка; 2. Валттери Боттас («Мерседес») — 117; 3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 110; 4. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 57; 5. Ландо Норрис («Макларен») — 57; 6. Александер Албон («Ред Булл») — 48; 7. Шарль Леклер («Феррари») — 45; 8. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 43.

В Кубке конструкторов ситуация перед девятым этапом такова: 1. «Мерседес» — 281 очко, 2. «Ред Булл» — 158; 3. «Макларен» — 98; 4. «Рейсинг Пойнт» — 97; 5. «Рено» — 71; 6. «Феррари» — 61: 7. «Альфа Таури» — 47.

Десятый этап Формулы-1 — Гран-при России — 27 сентября примет Сочи.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямом эфире Гран-при Тосканы.

Фото Twitter Formula 1

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