Умер знаменитый советский боксер, противостоявший в ринге Мухаммеду Али (фото, видео)

Ушел из жизни прославленный советский боксер, двукратный чемпион Европы и четырехкратный чемпион СССР Евгений Горстков, которому 26 мая исполнилось 70 лет.

Он пять раз получал награду «Хрустальная перчатка», вручалавшуюся журналом «Огонек» лучшему совесткому боксеру-тяжеловесу.

Евгений Горстков — один из трех боксеров СССР (вместе с Петром Заевым и Игорем Высоцким), кому за их «американскую» манеру ведения боя в 1978 году в Москве было поручено провести показательные бои с приехавшим в Советский Союз легендарным чемпионом мира среди профессионалов Мухаммедом Али. Сохранилось видео поединка Горстков — Али, пусть и не ахти какого качества.

«Миссия Мухаммеда Али во время визита в нашу страну заключалась в том, чтобы провести необходимую агитацию и пропаганду перед Олимпиадой в Москве, — рассказывал Евгений Горстков агентству „РИА Новости“. — Естественно, как мы могли выкладываться в полную силу? Первым вышел на ринг Петр Заев, и сделал все, скажем так, чтобы не разозлить соперника. А когда боксировал я, то по манере ведения боя Али сразу понял, что он на ринге может делать абсолютно все — и в ближнем бою, и на дальней дистанции, и в атаке, и на отходе. Мухаммед Али — редкий мастер, одаренный боксер, и очень многого достигший именно за счет труда спортсмен Тогда он показал, что, скажем так, нам еще работать и работать».

Сам Мухаммед Али в одном из интервью так оценил те двухраундовые бои: «Первому парню проиграл (Заев. — Авт.), со вторым ничья (Горстков. — Авт.), у третьего выиграл (Высоцкий. — Авт.)».

По окончании карьеры спортсмена Евгений Горстков работал тренером и рефери на ринге (в частности, судил один из боев Александра Поветкина), преподавал, защитил диссертацию кандидата педагогических наук.

После завершения карьеры Евгений Горстков работал тренером

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что знаменитый британский боксер Алан Минтер скончался после тяжелой болезни.



637

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter