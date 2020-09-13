Самая красивая футболистка мира после рождения дочери стала одноклубницей Моуриньо (фото, видео)

Чемпионка Олимпийских игр и двукратная чемпионка мира по футболу в составе сборной США форвард Алекс Морган, родившая в мае дочь Чарли Елену, заключила контракт с английским «Тоттенхэмом», став одноклубницей знаменитого тренера мужской команды «шпор» Жозе Моуриньо.

«Мы рады сообщить, что достигли договоренности о подписании контракта с двукратной победительницей чемпионата мира по футболу среди женщин Алекс Морган. Нападающая сборной США присоединится к нам в сезоне-2020/2021 и будет носить футболку под номером 13», — говорится в сообщении на официальном сайте лондонского клуба.

31-летняя Морган — обладательница «золота» Олимпийских игр-2012 в Лондоне, чемпионка мира 2015 и 2019 годов в составе сборной США (169 матчей, 107 мячей) и победительница Лиги чемпионов-2016/2017 в футболке французского «Лиона». Кроме того, самая быстрая американская футболистка выступала на родине за «Вест-Кост», «Калифорнию Сторм», «Пали Блюз», «Вестерн Нью-Йорк Флеш», «Сиэтл Саундерс Уимен», «Портланд Торнс» и «Орландо Прайд».

Добавим, что, пожалуй, самая сексуальная футболистка мира Морган с 2014 года замужем за экс-футболистом «Хьюстон Динамо» Сервандо Карраско, у которого мексиканские корни.

Алекс с дочерью и… охранниками

С мужем

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, Алекс Морган продолжала тренироваться даже на девятом месяце беременности.

Фото ФК «Тоттенхэм», Instagram, Sports Illustrated

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