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Спорт

Одноклубник украинца поразил диким промахом по пустым воротам в матче чемпионата Бельгии (видео)

20:13 13 сентября 2020
Астер Вранкс

Курьезный случай произошел в матче элитного дивизиона чемпионата Бельгии между «Мехеленом», цвета которого защищает украинский футболист Марьян Швед, и «Остенде».

На 67-й минуте поединка при счете 0:0 17-летний полузащитник хозяев поля Астер Вранкс после ошибки голкипера соперника оказался один перед воротами. Футболисту всего-то нужно было обработать отскочивший от перекладины мяч и с метра отправить его в пустую «рамку». Но вундеркинд «Мехелена» неуклюже наступил на мяч, упал и запорол убойный момент. Сеть в недоумении.

Все бы ничего, но дикий промах юного таланта дорого обошелся хозяевам поля. На 5-й компенсированной минуте защитник Хендри замкнул навес Юльсагера и принес «Остенде» победу — 1:0.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что форвард «ПСЖ» Эрик Чупо-Мотинг немыслимым образом не переправил мяч в сетку ворот в матче чемпионата Франции.

Фото Twitter ФК «Мехелен»

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