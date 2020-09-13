Криштиану Роналду по случаю помолвки подарил невесте дорогущее кольцо с бриллиантом (фото)

Знаменитый футболист «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, сделавший предложение своей невесте Джорджине Родригес, подарил возлюбленной кольцо с бриллиантом от Cartier стоимостью 615 тысяч фунтов стерлингов (почти 790 тысяч долларов), сообщает thesun.co.uk.

Эту информацию косвенно подтвердила сама невеста, прокомментировав пост Cartier в Instagram четырьмя смайликами.

Британское издание утверждает, что Криштиану Роналду сделал Джорджине Родригес самый дорогой подарок из тех, которые когда-либо делали футболисты своим возлюбленным. В частности, по информации The Sun, голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд потратил на кольцо для жены 500 тысяч фунтов стерлингов (640 тысяч долларов), а экс-игрок «Арсенала» и «Челси» Эшли Коул для теперь уже бывшей супруги, британской певицы Шерил Коул — 275 тысяч в британской валюте (350 тысяч долларов).

Напомним, что у португальца четверо детей. Его первый сын родился в 2010 году от неизвестной матери, в 2017-м у Криштиану родились близнецы от суррогатной матери, а также дочь Алана Мартина, матерью которой является Джорджина. По данным СМИ, пара пока не планирует свадьбу.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Криштиану Роналду преодолел отметку в 100 мячей за сборную Португалии.

Фото Instagram

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