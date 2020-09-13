В воскресенье, 13 сентября, продолжаются поединки 2-го тура украинской премьер-лиги. Без сенсаций не обошлось.

Чемпионат Украины. 2-й тур

13 сентября (воскресенье)

«Минай» — «Александрия» — 1:0 (Шиндер, 34). Молодежные составы — 1:2.

Команда Василия Кобина при поддержке двух с половиной болельщиков на ужгородском стадионе «Авангард» отпраздновала дебют в УПЛ победой над «Александрией». Победный мяч в свой актив записал новичок «Миная» — экс-форвард сборной Украины Шиндер.

Отметим, что подопечные Владимира Шарана не только сенсационно уступили новичку премьер-лиги, но и впервые за 19 (!) матчей в УПЛ не смогли поразить ворота соперника.

«Заря» (Луганск) — «Мариуполь» — 0:1 (Топалов, 61). Молодежные составы — 3:3.

Команда Виктора Скрипника, которой в октябре предстоит старт в групповом турнире Лиги Европы, проиграла второй матч подряд в начале сезона. После осечки в Александрии «Заря» на своем поле уступила «Мариуполю», ворота которого луганчане не могут поразить уже 275 минут игрового времени. Дебютный успех наставника гостей Остапа Маркевича (сына Мирона Макркевича) в элите украинского футбола.

0:1 Топалов (61-я мин.)

11 сентября (пятница)

«Динамо» (Киев) — «Десна» (Чернигов) — 0:0. Молодежные составы — 3:0.

12 сентября (суббота)

«Днепр-1» — «Олимпик» (Донецк) — 1:3 (Хобленко, 50 — Шахаб, 44, Тейшейра, 47, Политыло, 77, с пенальти). На 45+1-й минуте удален Когут («Днепр-1»). Молодежные составы — 4:2.

«Колос» (Коваливка) — «Львов» — 4:0 (Лысенко, 26, 47, Гавриш, 69, Исаенко, 90+4). Молодежные составы — 0:0.

Матч «Рух» — «Шахтер» перенесен с 12 на 23 сентября из-за вспышки коронавируса во львовском клубе.

Положение команд:

1. «Динамо» — 4 очка (2 матча);

2. «Десна» — 4 (2);

3. «Ворскла» — 3 (1);

4. «Шахтер» — 3 (1);

5. «Колос» — 3 (2);

6. «Минай» — 3 (1);

7. «Александрия» — 3 (1);

8. «Олимпик» — 3 (2);

9. «Мариуполь» — 3 (2);

10. «Ингулец» — 1 (1);

11. «Днепр-1» — 1 (2);

12. «Рух» — 0 (1);

13. «Заря» — 1 (2).

14. «Львов» — 0 (1).

Во втором туре УПЛ 13 сентября еще будет сыгран матч «Ворскла» — «Ингулец».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямом эфире поединок квалификации Лиги чемпионов «Динамо» — АЗ.

Фото ФК «Заря»

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