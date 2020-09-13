Команда Маркевича-младшего нанесла «Заре» второе поражение в чемпионате Украины: видеообзоры матчей
В воскресенье, 13 сентября, продолжаются поединки 2-го тура украинской премьер-лиги. Без сенсаций не обошлось.
Чемпионат Украины. 2-й тур
13 сентября (воскресенье)
«Минай» — «Александрия» — 1:0 (Шиндер, 34). Молодежные составы — 1:2.
Команда Василия Кобина при поддержке двух с половиной болельщиков на ужгородском стадионе «Авангард» отпраздновала дебют в УПЛ победой над «Александрией». Победный мяч в свой актив записал новичок «Миная» — экс-форвард сборной Украины Шиндер.
Отметим, что подопечные Владимира Шарана не только сенсационно уступили новичку премьер-лиги, но и впервые за 19 (!) матчей в УПЛ не смогли поразить ворота соперника.
«Заря» (Луганск) — «Мариуполь» — 0:1 (Топалов, 61). Молодежные составы — 3:3.
Команда Виктора Скрипника, которой в октябре предстоит старт в групповом турнире Лиги Европы, проиграла второй матч подряд в начале сезона. После осечки в Александрии «Заря» на своем поле уступила «Мариуполю», ворота которого луганчане не могут поразить уже 275 минут игрового времени. Дебютный успех наставника гостей Остапа Маркевича (сына Мирона Макркевича) в элите украинского футбола.
0:1 Топалов (61-я мин.)
11 сентября (пятница)
«Динамо» (Киев) — «Десна» (Чернигов) — 0:0. Молодежные составы — 3:0.
12 сентября (суббота)
«Днепр-1» — «Олимпик» (Донецк) — 1:3 (Хобленко, 50 — Шахаб, 44, Тейшейра, 47, Политыло, 77, с пенальти). На 45+1-й минуте удален Когут («Днепр-1»). Молодежные составы — 4:2.
«Колос» (Коваливка) — «Львов» — 4:0 (Лысенко, 26, 47, Гавриш, 69, Исаенко, 90+4). Молодежные составы — 0:0.
Матч «Рух» — «Шахтер» перенесен с 12 на 23 сентября из-за вспышки коронавируса во львовском клубе.
Положение команд:
1. «Динамо» — 4 очка (2 матча);
2. «Десна» — 4 (2);
3. «Ворскла» — 3 (1);
4. «Шахтер» — 3 (1);
5. «Колос» — 3 (2);
6. «Минай» — 3 (1);
7. «Александрия» — 3 (1);
8. «Олимпик» — 3 (2);
9. «Мариуполь» — 3 (2);
10. «Ингулец» — 1 (1);
11. «Днепр-1» — 1 (2);
12. «Рух» — 0 (1);
13. «Заря» — 1 (2).
14. «Львов» — 0 (1).
Во втором туре УПЛ 13 сентября еще будет сыгран матч «Ворскла» — «Ингулец».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямом эфире поединок квалификации Лиги чемпионов «Динамо» — АЗ.
Фото ФК «Заря»101
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