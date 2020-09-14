Чемпионом US Open стал защитник природы, владеющий футбольным клубом: видеообзор финала

В ночь с 13 на 14 сентября в Нью-Йорке завершился юбилейный, 140-й, US Open — один из четырех турниров серии «Большого шлема» с общим призовым фондом 53,4 миллиона долларов.

В решающем матче сошлись третья ракетка мира 27-летний австриец Доминик Тим и имеющий российские корни 23-летний немец Александр Зверев, занимающий седьмую строчку мирового рейтинга АТР. Примечательно, что ранее теннисисты ни разу не выигрывали турнир серии «Большого шлема» — Тим свои предыдущие три финала проиграл («Ролан Гаррос» в 2018-м и 2019-м, а также Открытый чемпионат Австралии в 2020-м), а для Зверева это и вовсе был первый финал в карьере.

До встречи на центральном корте Нью-Йорка теннисисты провели между собой девять матчей, и подавляющее преимущество было на стороне австрийца — в его активе семь побед при всего двух поражениях. Но в этот раз Доминику, получившему травму стопы в полуфинальном поединке с россиянином Даниилом Медведевым, пришлось изрядно попотеть на корте.

В первых двух сетах Зверев был практически безупречен, и, воспользовавшись ошибками соперника, вел в счете по партиям — 2:0. Впрочем, австриец смог совладать с нервами и, собрав волю в кулак, уравнял положение по сетам — 2:2. Решающая партия выдала сумасшедшую развязку: немец вел 5:3 и подавал на матч, но соперник смог сравнять счет, затем уже австриец вел 6:5 и подавал на матч, но и в этот раз счет стал равным. В итоге, судьба четырехчасового «триллера» решалась на тай-брейке, в котором крепче нервы оказались у более опытного Тима — 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (6).

Победные эмоции Доминика Тима

Примечательно, что Доминик стал всего пятым теннисистом, которому удалось в финале турнира «Большого шлема» отыграться, уступая по ходу матча 0:2 по сетам.

Таким образом, австриец стал первым теннисистом, победившим на турнире «Большого шлема», который родился в 1990-е годы, а также первым представителем своей страны, триумфовавшим на кортах Нью-Йорка. За свою победу Доминик получил чек на 3 миллиона долларов, Зверев же заработал вдвое меньшую сумму призовых.

За свой триумф Тим заработал 3 млн долларов и красивый кубок

Добавим, что часть гонорара австрийца наверняка уйдет на борьбу с загрязнением окружающей среды. Тим давно поддерживает всемирные организации 4ocean, очищающую океан от мусора, и Всемирный фонд дикой природы (WWF). «Это одна из самых больших проблем, с которой мы сталкиваемся в наше время, из-за загрязнения пластиком. Я люблю природу и стараюсь поддерживать данную борьбу всегда, когда есть возможность», — любит повторять Доминик в своих интервью о загрязнении океана.

Также новоиспеченный чемпион US Open — большой поклонник футбола и лондонского «Челси» в частности. В родной Австрии теннисист владеет собственным футбольным клубом 1. TFC Matzendorf, который состоит из друзей и коллег по ракетке, собирающихся несколько раз в год, чтобы принимать участие в благотворительных матчах.

Доминик Тим (в желтом) любит поиграть в футбол

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что третью победу на турнирах «Большого шлема» одержала японка Наоми Осака, не знающая родного языка.

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