Украинка Бех-Романчук завоевала «золото» в Берлине с лучшим результатом сезона (видео)
Украинская красавица Марина Бех-Романчук, не стесняющаяся показывать свое близкое к идеалу тело, успешно выступила на престижных легкоатлетических соревнованиях в Берлине (Германия).
Наша соотечественница смогла прыгнуть на 6,87 метра, обновив свой лучший результат в сезоне на два сантиметра, и завоевала «золото». «Серебро» досталось главной конкурентке Марины немке Малайке Михамбо (6,77 м), «бронза» в активе Джазмин Сойерс из Великобритании (6,67 м).
Отметим, что в нынешнем сезоне Бех-Романчук, которая пропустит этап «Бриллиантовой лиги» в Риме после «золота» в Стокгольме, показывала и лучшие результаты, но все они были в закрытых помещениях: в польском Торуне наша соотечественица прыгнула на 6,96 м, в немецком Карлсруэ «улетела» на 6,92 м, а в шотландском Глазго — на 6,90 м.
Еще одна украинка Анна Рыжикова триумфовала на турнире P-T-S Meeting в Шаморине (Словакия). 30-летней днепрянке не оказалось равных в беге на 400 метров с барьерами — наша соотечественница показала время 55,21 сек, опередив датчанку Сару Слотт Петерсен (56,38 сек) и Сару Мату из Венгрии (57,30 сек).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что три украинки Магучих, Левченко и Геращенко заняли весь пьедестал на престижном турнире в немецком Дессау.19
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