Знаменитого тренера уволили из-за конфликта с футболистом сборной Украины (фото)

Боссы вице-чемпиона Бельгии «Гента», цвета которого защищают украинцы Роман Безус, Игорь Пластун и Роман Яремчук, приняли решение уволить знаменитого румынского тренера Ласло Белени перед самым стартом команды в квалификации Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт «буйволов».

В заявлении клуба отмечается, что дальнейшее сотрудничество стало невозможным из-за атмосферы внутри и вокруг команды. Напомним, что бывший тренер сборной Румынии, «Спортинга» «Монако», «Антверпена» и ряда других клубов 67-летний Болони стал наставником «Гента» 20 августа, но продержался на своем посту всего 25 дней (одна победа и два поражения в трех играх), успев поругаться с лучшим бомбардиром команды — форвардом сборной Украины Романом Яремчуком. Экс-футболист «Динамо», перенесший в начале года операцию, публично раскритиковал принципы работы специалиста, после чего не попал в заявку на матч чемпионата Бельгии с «Эйпеном», а затем потребовал выставить его на трансфер. В итоге Яремчук все-таки оказался в заявке «Гента» на Лигу чемпионов, а румыну указали на дверь.

Форвард «Гента» и сборной Украины Роман Яремчук

Новым наставником «Гента» назначен бывший помощник Белени Вим Де Бекер.

Напомним, что во вторник, 15 сентября, бельгийский клуб домашним поединком против австрийского «Рапида» стартует в квалификации Лиги чемпионов. Победитель пары оспорит путевку в групповой турнир в двух матчах (23 и 29 сентября) с сильнейшим в противостоянии киевского «Динамо» и АЗ из Алкмаара.

Добавим, что «Гент» с тремя набранными в пяти турах очками занимает в чемпионате Бельгии лишь 16-е место.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что у лучшего бомбардира сборной Украины в отборе к Евро-2020 Романа Яремчука родился сын.

Фото ФК «Гент»

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