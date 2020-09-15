Ястремская на старте состязаний в Риме отомстила чемпионке двух турниров WTA: видеообзор матча

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (29-я в рейтинге WTA), расставшаяся со своим тренером Сашей Бажином, успешно стартовала на престижном турнире в Риме с призовым фондом 1,7 млн евро.

В матче первого круга одесситка, отметившая в мае 20-летие, за 2 часа и 36 минут в трех сетах сломила сопротивление чемпионки двух турниров WTA, 28-летней итальянки Камилы Джорджи (69-я) — 7:5, 6:7 (5), 6:4, отомстив дочери эмигрантов из Аргентины за августовскую неудачу на состязаниях в Палермо.

«Как я могу чувствовать себя после трехчасового матча? Только уставшей. Тем не менее это победа. Может, не лучшая, но победа!

У меня были неважные ощущения по ходу матча. Я нормально играла, чувствовала удары, но было странно. Я никогда не делала столько двойных ошибок. Я сделала три подряд, и происходило что-то странное. У меня были проблемы с обувью, а во втором сете у меня был матчбол, как и в Палермо, но я проиграла тай-брейк.

Я хорошо подготовилась. После Америки я два дня отдыхала, чтобы восстановились колено и ступня. Замечательно, что было три дня потренироваться, а потом я продолжила тренировки в Риме. Я была довольна своими ударами, но ситуация была какая-то непредсказуемая и неожиданная.

Я хорошо играла несколько геймов, а потом сделала три двойные и упустила пару очков после ее приема. Думаю, у всех бывали такие дни. Чувствую себя хорошо. И если бы мне пришлось играть уже на следуюший день, я была бы готова, потому что физически все отлично", — заявила Даяна Ястремская после победы.

Выход во второй круг принес украинке 70 тысяч евро. Следующей соперницей Даяны станет дочь эмигрантов из России, 19-летняя американка Аманда Анисимова (отец 27-й ракетки мира умер в прошлом году), которая на старте состязаний в столице Италии дожала хорватку Донну Векич — 7:6 (4), 7:6 (6).

Отметим, что первая ракетка Украины Элина Свитолина (6-я) в среду, 16 сентября, стартует на турнире в Риме поединком второго круга против 29-летней россиянки Анастасии Павлюченковой (36-я), которая уже успела одолеть американку Шуай Чжан — 6:4, 6:7 (5), 6:1.

Кстати, Ястремская и Свитолина сыграют на состязаниях в столице Италии также в парном разряде. В первом круге украинский дуэт сразится 15 сентября с румынской парой Симона Халеп — Моника Никулеску.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Даяна Ястремская на турнире в США уступила экс-первой ракетке мира Наоми Осаке.

Фото wtatennis.com

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