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Спорт

Лионель Месси стал миллиардером (фото)

14:09 15 сентября 2020
Лионель Месси

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси, который все-таки принял решение остаться в клубе еще на год после конфликта с руководством и сохранил капитанскую повязку, возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира 2020 года.

В списке Forbes знаменитый аргентинец со 126 миллионами долларов (92 миллиона составила заработная плата нападающего и 34 млн — рекламные контракты) опередил своего извечного конкурента португальца из «Ювентуса» Криштиану Роналду на 9 миллионов долларов. Тройку лидеров замкнул бразильский форвард французского «ПСЖ» Неймар — 96 млн долларов.

Кстати, 33-летний Лионель Месси, у которого, в частности, есть действующие контракты с Adidas, Pepsi и компанией OrCam Technologies, занимающейся разработкой искусственного интеллекта, стал, как утверждает издание dailymail.co.uk, вторым в истории долларовым миллиардером вслед за Криштиану Роналду.

Отметим, что в десятке самых высокооплачиваемых футболистов только один голкипер — испанский страж ворот «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа.

Топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов мира в списке Forbes:

1. Лионель Месси («Барселона» — 126 млн долларов;

2. Криштиану Роналду («Ювентус») — 117;

3. Неймар («ПСЖ») — 96;

4. Килиан Мбаппе («ПСЖ») — 42;

5. Мохаммед Салах («Ливерпуль») — 37;

6. Поль Погба («МЮ») — 34;

7. Антуан Гризманн («Барселона») — 33;

8. Гарет Бэйл («Реал») — 29;

9. Роберт Левандовски («Бавария) — 28;

10. Давид де Хеа («МЮ») — 27.

Кстати, совсем недавно Лионель Месси подписал соглашение с пивным брендом Budweiser, а также купил 10-летнему Майки из Лондона за 4 600 евро специальные очки, предназначенные для слепых и слабовидящих людей (они помогут ребенку читать тексты, распознавать предметы и лица).

Лионель Месси с супругой Антонеллой и сыновьями Чиро, Тьяго и Матео

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, где живет с семьей и на чем ездит Лионель Месси.

Фото Twitter ФК «Барселона», Instagram

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