Знаменитый экс-одноклубник Михайличенко выиграл многолетнюю борьбу с раком (фото)

Легенда датского футбола 51-летний Брайан Лаудруп, в свое время блиставший в составе шотландского «Рейнджерс» вместе с Алексеем Михайличенко, сообщил, что сумел полностью излечиться от рака после 10-летней борьбы с заболеванием.

В 2010 году бывшему игроку «Баварии», «Милана», «Челси» и «Аякса» был поставлен диагноз фолликулярная лимфома — медленно прогрессирующая форма рака крови.

«Сегодня, после 10 лет лечения и обследований, я, наконец, получил заключение «здоров» по своему диагнозу «фолликулярная лимфома».

Огромное спасибо этому удивительному и замечательному медицинскому персоналу больницы «Ригшоспиталет», — написал Брайан Лаудруп в Instagram, разместив фото с врачами.

Отметим, что Брайан Лаудруп — младший брат легендарного экс-футболиста «Барселоны», «Реала» и «Аякса» Микаэля Лаудрупа и сын экс-игрока сборной Дании Финна Лаудрупа.

В составе «Рейнджерс» Лаудруп-младший выиграл три подряд титула чемпиона Шотландии, два Кубка страны и Кубок лиги. В футболке «Милана» Брайан в 1994 году победил в Лиге чемпионов, а с"Челси" в 1998-м — Суперкубок УЕФА. Футболист, в активе которого 82 поединка за сборную Дании, был частью команды, сенсационно выигравшей в 1992 году чемпионат Европы, а в 1995-м — Кубок короля Фахда (предшественник Кубка конфедераций). На ЧМ-1998 датчанин, четырежды признававшийся лучшим футболистом Дании и трижды — Шотландии, вошел в символическую сборную турнира.

С легендарным Диего Марадоной перед матчем Дания — Аргентина

Из-за хронических травм Брайан Лаудруп рано закончил карьеру игрока, основав впоследствии собственную футбольную школу и работая экспертом на телевидении.

Ранее «ФАКТЫ», что другой бывший одноклубник Алексея Михайличенко итальянец Джанлука Виалли победил рак.

Фото Instagram

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