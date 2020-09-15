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Спорт

Украинец из НБА показал свою новую девушку: фото пышногрудой красотки

18:29 15 сентября 2020
Анджела Джейджи

Украинский центровой клуба НБА «Сакраменто Кингз» Алексей Лэнь, переболевший коронавирусом, показал подписчикам свою новую девушку Анджелу Джейди. 27-летний баскетболист запостил в сторис свою красотку, подписав фото «Моя королева».

Оказалось, что Анджела — известный в Атланте шеф-повар. Ее ресторан посещали многие звезды, в том числе рэпер Тимбалэнд и певец Крис Браун.

В Instagram пышногрудой красотки хватает горячих снимков.

Кстати, ранее 216-сантиметровый Лэнь встречался с выпускницей Университета Мэриленд, баскетболисткой Эссенс Таунсенд, рост которой 201 сантиметр.

Алексей и Эссенс

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Алексей Лэнь в феврале 2020 года перешел из «Атланты Хоукс» в «Сакраменто Кингз».

Фото Instagram

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