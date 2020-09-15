«Динамо» выбило голландский АЗ из Лиги чемпионов: видеообзор матча

Во вторник, 15 сентября, киевское «Динамо» на главной спортивной арене Украины НСК «Олимпийский» провело матч третьего раунда квалификации против голландского АЗ и пробилось в следующий этап отбора.

«Динамо» (Киев, Украина) — АЗ (Алкмаар, Нидерланды) — 2:0

«Динамо»: Бущан, Кендзера, Забарный, Миколенко, Караваев, Буяльский (Андриевский, 79), Сидорчук, Шапаренко (Леднев, 90+1), Родригес, Супряга (Вербич, 74), де Пена.

АЗ: Бизот, Вейндал, Купмейнерс, Влаар (Сугавара, 79), Свенссон, Мидтше (Дрейф, 66), де Вит, Класи, Гудмундссон (Идрисси, 58), Боаду, Стенгс.

Голы: Родригес (49), Шапаренко (87).

В 222-м поединке Мирчи Луческу в еврокубках динамовцы отлично справились с поставленной задачей, третий раз в истории победив АЗ в еврокубках. Отдав инициативу сопернику (из-за проблем со здоровьем динамовцы не могли рассчитывать на Бурду, Попова, Шабанова, Тымчика и Цыганкова), «бело-синие» дважды поймали голландцев на ошибках в обороне.

В начале второго тайма люксембуржец Родригес превратил в гол точный пас Буяльского, а незадолго до финального свистка Шапаренко точно пробил головой после того, как голкипер гостей Бизот не очень удачно попытался перевести мяч после навеса Кендзеры — 2:0.

«Я бы не хотел сравнивать сегодняшний матч с игрой против «Реала» в 1999-м, потому что тогда был очень сильный коллектив, который хорошо играл в Европе. Мы создаем команду, которая в поисках своего пути, и нам все еще нужно время. В матче с АЗ была с обеих сторон серьезная тактическая игра. Не забывайте, что АЗ почти выиграл чемпионат, играя в такой же агрессивный вертикальный футбол. Но мы перекрыли почти все сильные стороны соперника, и не дали ничего создать в первом тайме.

В перерыве я сказал ребятам, чтобы имели терпение, потому что гости будут лезть вперед, и у нас будет больше зон для атак. Благодарю за сумасшедшую самоотдачу, терпение и результат. Если в следующей игре не будет победы, то без толку, что мы сегодня выиграли. Нам неважно против кого играть.

Забарный очень хорошо сыграл, я доверяю этим ребятам, и они отплачивают своей игрой. Не нужно забывать и про Миколенко, который отлично сыграл на неродной позиции. Но было бы несправедливо хвалить только этих футболистов, вся команда заслуживает похвалы", — зявил после финального свистка главный тренер «Динамо» Мирча Луческу.

Путевку в групповой турнир Лиги чемпионов «Динамо» оспорит в двух матчах с победителем противостояния между бельгийским «Гентом» и австрийским «Рапидом» (23 сентября — в гостях, 29 сентября — дома).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» в матче чемпионата Украины не сумело одолеть «Десну».

Фото ФК «Динамо»

134

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter