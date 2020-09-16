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Спорт

Украинка Левченко победила на престижном турнире в Хорватии

9:55 16 сентября 2020
Юлия Левченко

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко, перенесшая тяжелую травму в этом году, триумфовала в секторе для прыжков в высоту на мемориале Бориса Ганджековича, проходившем в хорватском Загребе в рамках Континентальной лиги (World Athletics Continental Tour).

Наша соотечественница единственная из спортсменок преодолела планку на высоте 1,93 метра и завоевала «золото». Второе-третье места разделили Никола Макдермотт из Австралии и шведка Эрика Кинси, которые взяли планку 1,90 метра при абсолютно равном количестве попыток.

Напомним, что ранее Левченко уступала украинке Ярославе Магучих первую ступень пьедестала на этапах «Бриллиантовой лиги» в Монако и Стокгольме, но опередила свою 18-летнюю соотечественницу на престижном турнире в немецком Дессау. На этот же раз конкуренции со стороны Магучих не было…

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинка Марина Бех-Романчук завоевала в Берлине «золото» с лучшим результатом сезона.

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