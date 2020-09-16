28.01 / 28.21 32.98 / 33.42
Киев: +22
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Команда Шевченко сыграет с чемпионами мира: стало известно, где и когда

11:33 16 сентября 2020
Сборная Украины по футболу

Национальная сборная Украины по футболу, стартовавшая в новом розыгрыше Лиги наций с домашней победы над Швейцарией (2:1) и разгромного выездного поражения от Испании (0:4), узнала даты товарищеских матчей с Францией и Польшей.

Напомним, эти спарринги должны были пройти в марте этого года в рамках подготовки к Евро-2020, но были перенесены из-за пандемии коронавируса, которая «накрыла» весь мир.

«Украина сыграет товарищеский матч с Францией! Перенесенный с 27 марта поединок национальных сборных состоится 7 октября. Вчера вечером согласовали это с французской федерацией футбола. Поединок, как и планировалось ранее, пройдет на стадионе «Стад де Франс». Первая в нашей футбольной истории товарищеская встреча с действующими чемпионами мира станет очень непростым, но и чрезвычайно интересным испытанием для команды Андрея Шевченко. Этот матч также станет важной контрольной игрой перед двумя домашними поединками в Лиге наций против Германии (10 октября в Киеве) и Испании (13 октября в Киеве) — командами, которые ранее также боролись за титул чемпионов мира!

Сине-желтые станут одной из немногих сборных, которая в течение такого короткого времени, только одной недели — с 7 по 13 октября — даст бой сразу трем ТОП-командам мира. Эти поединки будут иметь очень важное значение для подготовки к финальной части Евро-2020, которая состоится в следующем году", — написал президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко на своей странице в Facebook.

Добавим, что товарищеский матч с командой Польши, перенесенный с 31 марта, подопечные Андрея Шевченко проведут 11 ноября в Хожуве.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Шевченко рассказал, как зарядил сборную Украины перед памятным разгромом Сербии в матче отбора на Евро-2020.

Фото УАФ

216

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Алла Костромичева

«Мы с сыном оказались без жилья и горячей еды»: Алла Костромичева о жизни во время карантина

Олег Винник

Олег Винник огорчил фанатов «важным сообщением»

хасиды

У Авакова раскрыли обман Беларуси в отношении хасидов

Медсестра

Пьяные россиянки швырнули тапку в лицо медсестре турецкого отеля после просьбы надеть маски (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер