Команда Шевченко сыграет с чемпионами мира: стало известно, где и когда

Национальная сборная Украины по футболу, стартовавшая в новом розыгрыше Лиги наций с домашней победы над Швейцарией (2:1) и разгромного выездного поражения от Испании (0:4), узнала даты товарищеских матчей с Францией и Польшей.

Напомним, эти спарринги должны были пройти в марте этого года в рамках подготовки к Евро-2020, но были перенесены из-за пандемии коронавируса, которая «накрыла» весь мир.

«Украина сыграет товарищеский матч с Францией! Перенесенный с 27 марта поединок национальных сборных состоится 7 октября. Вчера вечером согласовали это с французской федерацией футбола. Поединок, как и планировалось ранее, пройдет на стадионе «Стад де Франс». Первая в нашей футбольной истории товарищеская встреча с действующими чемпионами мира станет очень непростым, но и чрезвычайно интересным испытанием для команды Андрея Шевченко. Этот матч также станет важной контрольной игрой перед двумя домашними поединками в Лиге наций против Германии (10 октября в Киеве) и Испании (13 октября в Киеве) — командами, которые ранее также боролись за титул чемпионов мира!

Сине-желтые станут одной из немногих сборных, которая в течение такого короткого времени, только одной недели — с 7 по 13 октября — даст бой сразу трем ТОП-командам мира. Эти поединки будут иметь очень важное значение для подготовки к финальной части Евро-2020, которая состоится в следующем году", — написал президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко на своей странице в Facebook.

Добавим, что товарищеский матч с командой Польши, перенесенный с 31 марта, подопечные Андрея Шевченко проведут 11 ноября в Хожуве.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Шевченко рассказал, как зарядил сборную Украины перед памятным разгромом Сербии в матче отбора на Евро-2020.

Фото УАФ

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