Украинская команда впервые триумфовала в Кубке европейских чемпионов (фото)

Женская команда «Мрия-2006» из города Ананьев, что в Одесской области, завоевала Кубок европейских чемпионов по пляжному футболу, розыгрыш которого прошел в Назаре (Португалия).

Подопечные экс-капитана сборной Украины Романа Пачева и Олега Климчука одержали сенсационную победу в турнире, в котором приняли участие пять команд. Наша команда обыграла бельгийскую «Нью Тим BS Брюссель» (4:3), уступила в серии пенальти российской «Звезде» (основное время — 2:2), а также оказалась сильнее испанского «CFP Касерес» (4:1) и французского «Марселя» (5:3).

Набрав одинаковое количество очков с испанским «Касересом», наши соотечественницы опередили соперниц по дополнительным показателям и стали первыми в истории победительницами из Украины самого престижного клубного турнира в пляжном футболе.

Примечательно, что завершив последний матч группового этапа против «Марселя», украинки сразу отправились в аэропорт, не дожидаясь церемонии награждения. И лишь перед посадкой на самолет узнали, что российская «Звезда» сенсационно уступила «Касересу» (0:1), что автоматически сделало нашу команду чемпионками. В связи с этим чемпионский красавец-кубок получала единственный легионер нашей команды — португалка Марианна Фелипа.

Лишь Марианна Фелипа дождалась церемонии награждения

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сборная Украины по футболу сыграет товарищеский матч с чемпионами мира французами.

Фото Beach Soccer Worldwide

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