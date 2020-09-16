Где смотреть онлайн «Арис» — «Колос»: расписание трансляций матча Лиги Европы

В четверг, 17 сентября, «Колос» из села Коваливка, что под Киевом, проведет дебютный в своей истории матч в еврокубках.

Команда, образованная в 2012 году и начинавшая свой с любительского первенства Киевской области, сыграет на выезде с греческим «Арисом». Если для подопечных Руслана Костышина это будет первое выступление на международной арене, то команда из Салоник уже 19-й раз сыграет в еврокубках.

Греческий клуб ранее не пересекался с украинскими командами в еврокубках, но в его составе играют два футболиста, непонаслышке знакомые с отечественным чемпионатом. Речь о португальце Бруну Гаме, который в 2013—2016 годах выступал за «Днепр» (97 матчей, 12 голов во всех турнирах), а также аргентинце Факундо Бертольо, который с 2010-го по 2016-й был игроком киевского «Динамо» (4 матча), но в основном выступал по арендам.

На матч в Грецию в составе делегации «Колоса» в среду, 16 сентября, отправились 23 футболиста: вратари — Евгений Волынец, Владислав Кучерук, Евгений Кучеренко; защитники — Виталий Гавриш, Алексей Зозуля, Кирилл Петров, Евгений Новак, Владислав Емец, Максим Максименко, Александр Черноморец; полузащитники — Евгений Задоя, Андрей Богданов, Вадим Милько, Денис Костышин, Евгений Смирный, Олег Ильин, Павел Ориховский, Никита Кравченко, Денис Антюх, Евгений Морозко; нападающие — Владимир Лысенко, Евгений Селезнев, Евгений Исаенко.

В прямой трансляции за историческим для украинской команды матчем можно будет следить, начиная с 21:00, на телеканале «Футбол 1». Напомним, что судьба путевки в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы решается по итогам одного поединка.

Лига Европы. Третий квалификационный раунд



17 сентября (четверг)



«Арис» — «Колос» 21:00 «Футбол 1»

К слову, букмекеры в предстоящем поединке отдают преимущество более опытным в еврокубковых баталиях грекам. К примеру, «Фаворит Спорт» на победу «Ариса» принимает ставки с коэффициентом 1,75, на ничью — 3,55, на победу «Колоса» — 4,75. Проход греков в раунд плей-офф оценивается коэффициентом 1,39, проход украинцев — 2,93.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» выбило голландский АЗ из Лиги чемпионов.

Фото ФК «Колос»

46

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter