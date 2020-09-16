Где и когда смотреть онлайн «Динамо» — «Львов»: расписание трансляций матчей 3-го тура чемпионата Украины
В пятницу, 18 сентября, поединком между «Днепром-1» и «Мариуполем» стартует программа 3-го тура чемпионата Украины по футболу.
В субботу, 19 сентября, «Динамо», выбившее из Лиги чемпионов голландский АЗ, сыграет на «Олимпийском» против «Львова», который не принял в первом туре с «Минай» из-за вспышки коронавируса в команде, а во втором был разгромлен в Коваливке «Колосом» (4:0). Арбитр встречи подопечных Мирчи Луческу и Георгия Цецадзе — Виктор Копиевский из Кропивницкого.
Ранее соперники провели в УПЛ восемь встреч, в которых «бело-синие» отпраздновали семь побед и в одной игре уступили (в октябре 2018-го в родных стенах — 0:1).
В предстоящем матче букмекеры отдают безоговорочное преимущество «Динамо», которое в среду, 23 сентября, проведет в Бельгии первый поединок раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Гента». К примеру, контора «Париматч» ставки на победу подопечных Мирчи Луческу принимает с коэффициентом 1,17, на ничью — 7,70, на выигрыш «Львова» — 15,0.
В воскресенье, 20 сентября, болельщики с интересом ждут дуэль в Запорожье между участниками групповой стадии еврокубков — «Зарей» и «Шахтером» (рефери — Виталий Романов из Днепра). При этом трибуны «Славутич Арены» будут частично заполнены болельщиками (на 12-тысячном стадионе из-за карантинных ограничений займут 25% мест — 3 тысячи).
Отметим, что в 2020 году команда Луиша Каштру еще ни разу не побеждала подопечных Виктора Скрипника, которые начали сезон в УПЛ с двух неудач (1:3 с «Десной» и 0:1 с «Мариуполем»). В марте «Заря» обыграла «Шахтер» в Запорожье (1:0), а в июне сыграла вничью с чемпионом Украины в Киеве (0:0).
На сей раз букмекеры мало сомневаются в успехе дончан: коэффициент на выигрыш луганчан — 5,90, на мирный исход — 4,50, на победу «оранжево-черных» — 1,52.
Чемпионат Украины. 3-й тур
18 сентября (пятница)
«Днепр-1» — «Мариуполь» 19:00 УНИАН
19 сентября (суббота)
«Александрия» — «Ворскла» 14:00 «Футбол 2»
«Ингулец» — «Десна» 17:00 «Футбол 2»
«Динамо» — «Львов» 19:30 «2+2»
20 сентября (воскресенье)
«Олимпик» — «Минай» 14:00 «Футбол 1»
«Заря» — «Шахтер» 17:00 УНИАН
«Рух» — «Колос» 19:30 «Футбол 1»
Положение команд:
1. «Ворскла» — 6 очков (2 матча);
2. «Динамо» — 4 (2);
3. «Десна» — 4 (2);
4. «Александрия» — 3 (2);
5. «Шахтер» — 3 (1);
6. «Минай» — 3 (1);
7. «Олимпик» — 3 (2);
8. «Колос» — 3 (2);
9. «Мариуполь» — 3 (2);
10. «Днепр-1» — 1 (2);
11. «Ингулец» — 1 (2);
12. «Рух» — 0 (1);
13. «Заря» — 0 (2).
14. «Львов» — 0 (1).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что матч 2-го тура УПЛ «Рух» — «Шахтер» перенесен с 12 на 23 сентября из-за вспышки коронавируса во львовском клубе.
Фото ФК «Динамо»324
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