Где и когда смотреть онлайн «Динамо» — «Львов»: расписание трансляций матчей 3-го тура чемпионата Украины

В пятницу, 18 сентября, поединком между «Днепром-1» и «Мариуполем» стартует программа 3-го тура чемпионата Украины по футболу.

В субботу, 19 сентября, «Динамо», выбившее из Лиги чемпионов голландский АЗ, сыграет на «Олимпийском» против «Львова», который не принял в первом туре с «Минай» из-за вспышки коронавируса в команде, а во втором был разгромлен в Коваливке «Колосом» (4:0). Арбитр встречи подопечных Мирчи Луческу и Георгия Цецадзе — Виктор Копиевский из Кропивницкого.

Ранее соперники провели в УПЛ восемь встреч, в которых «бело-синие» отпраздновали семь побед и в одной игре уступили (в октябре 2018-го в родных стенах — 0:1).

В предстоящем матче букмекеры отдают безоговорочное преимущество «Динамо», которое в среду, 23 сентября, проведет в Бельгии первый поединок раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Гента». К примеру, контора «Париматч» ставки на победу подопечных Мирчи Луческу принимает с коэффициентом 1,17, на ничью — 7,70, на выигрыш «Львова» — 15,0.

В воскресенье, 20 сентября, болельщики с интересом ждут дуэль в Запорожье между участниками групповой стадии еврокубков — «Зарей» и «Шахтером» (рефери — Виталий Романов из Днепра). При этом трибуны «Славутич Арены» будут частично заполнены болельщиками (на 12-тысячном стадионе из-за карантинных ограничений займут 25% мест — 3 тысячи).

Отметим, что в 2020 году команда Луиша Каштру еще ни разу не побеждала подопечных Виктора Скрипника, которые начали сезон в УПЛ с двух неудач (1:3 с «Десной» и 0:1 с «Мариуполем»). В марте «Заря» обыграла «Шахтер» в Запорожье (1:0), а в июне сыграла вничью с чемпионом Украины в Киеве (0:0).

На сей раз букмекеры мало сомневаются в успехе дончан: коэффициент на выигрыш луганчан — 5,90, на мирный исход — 4,50, на победу «оранжево-черных» — 1,52.

Чемпионат Украины. 3-й тур

18 сентября (пятница)

«Днепр-1» — «Мариуполь» 19:00 УНИАН

19 сентября (суббота)

«Александрия» — «Ворскла» 14:00 «Футбол 2»

«Ингулец» — «Десна» 17:00 «Футбол 2»

«Динамо» — «Львов» 19:30 «2+2»

20 сентября (воскресенье)

«Олимпик» — «Минай» 14:00 «Футбол 1»

«Заря» — «Шахтер» 17:00 УНИАН

«Рух» — «Колос» 19:30 «Футбол 1»

Положение команд:

1. «Ворскла» — 6 очков (2 матча);

2. «Динамо» — 4 (2);

3. «Десна» — 4 (2);

4. «Александрия» — 3 (2);

5. «Шахтер» — 3 (1);

6. «Минай» — 3 (1);

7. «Олимпик» — 3 (2);

8. «Колос» — 3 (2);

9. «Мариуполь» — 3 (2);

10. «Днепр-1» — 1 (2);

11. «Ингулец» — 1 (2);

12. «Рух» — 0 (1);

13. «Заря» — 0 (2).

14. «Львов» — 0 (1).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что матч 2-го тура УПЛ «Рух» — «Шахтер» перенесен с 12 на 23 сентября из-за вспышки коронавируса во львовском клубе.

Фото ФК «Динамо»

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