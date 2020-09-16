Лидер «Зари» заразился коронавирусом (фото)

В стане бронзового призера чемпионата Украины луганской «Зари», которая усилилась в летнее межсезонье четырьмя новичками перед стартом в групповом турнире Лиги Европы, зафиксирован уже второй случай заражения коронавирусом за последний месяц.

Следом за полузащитником Дмитрием Иванисеней, после положительного теста у которого в «Заре» приостанавливали тренировочный процесс в начале августа, COVID-19 диагностирован у его коллеги по амплуа Дмитрия Хомченовского.

Впрочем, на этот раз луганчане не будут останавливать тренировки. Более того, матч 3-го тура чемпионата Украины, в котором «Заря» примет в Запорожье донецкий «Шахтер», и вовсе пройдет со зрителями.

Отметим, что Хомченовский в прошлом сезоне провел за «Зарю» во всех турнирах 31 матч, в которых забил три мяча. В чемпионате Украины-2020/2021 полузащитник принял участие в двух стартовых турах.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что матч «Шахтера» с «Рухом» в рамках УПЛ перенесен из-за вспышки коронавируса во львовском клубе.

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