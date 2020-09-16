27.98 / 28.19 32.97 / 33.40
Киев: +21
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Украинка Ястремская драматично победила американку на престижном турнире в Риме: видеообзор матча

20:48 16 сентября 2020
Даяна Ястремская

Вторая ракетка Украины одесситка Даяна Ястремская, занимающая 29-ю строчку в мировом женском рейтинге, успешно преодолела второй круг престижного турнира в Риме с призовым фондом 1,7 млн евро.

Следом за победой над двукратной победительницей турниров под эгидой WTA итальянкой Камилой Джорджи наша соотечественница встречалась с дочерью эмигрантов из России Амандой Анисимовой (27-я), которая представляет США.

Даяна проиграла первый сет и уступала по ходу второго, но смогла на тай-брейке сравнять счет по партиям. В решающем сете одесситка сыграла собранно и довела матч до победы — 4:6, 7:6 (3), 6:4.

Отметим, что в 1/8 финала Ястремская, уже заработавшая 72 тысячи долларов в качестве призовых, встретится с экс-первой ракеткой мира румынкой Симоной Халеп. Также во втором круге турнира сыграет и лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина (6-я), которой будет противостоять россиянка Анастасия Павлюченкова (36-я).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ястремская рассталась со своим тренером Сашей Бажином после скандального поста в сети.

192

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Олег Винник

Олег Винник огорчил фанатов «важным сообщением»

Кернеса отправляют на лечение в Германию самолетом, которым эвакуировали Навального

Кернеса отправляют на лечение в Германию самолетом, которым эвакуировали Навального, — СМИ

Тарзан и Анастасия Шульженко

Актриса Шульженко сквозь слезы рассказала об интиме с Тарзаном и угрозах Королевой (видео)

Алла Костромичева

«Мы с сыном оказались без жилья и горячей еды»: Алла Костромичева о жизни во время карантина

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер