Украинка Ястремская драматично победила американку на престижном турнире в Риме: видеообзор матча

Вторая ракетка Украины одесситка Даяна Ястремская, занимающая 29-ю строчку в мировом женском рейтинге, успешно преодолела второй круг престижного турнира в Риме с призовым фондом 1,7 млн евро.

Следом за победой над двукратной победительницей турниров под эгидой WTA итальянкой Камилой Джорджи наша соотечественница встречалась с дочерью эмигрантов из России Амандой Анисимовой (27-я), которая представляет США.

Даяна проиграла первый сет и уступала по ходу второго, но смогла на тай-брейке сравнять счет по партиям. В решающем сете одесситка сыграла собранно и довела матч до победы — 4:6, 7:6 (3), 6:4.

Отметим, что в 1/8 финала Ястремская, уже заработавшая 72 тысячи долларов в качестве призовых, встретится с экс-первой ракеткой мира румынкой Симоной Халеп. Также во втором круге турнира сыграет и лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина (6-я), которой будет противостоять россиянка Анастасия Павлюченкова (36-я).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ястремская рассталась со своим тренером Сашей Бажином после скандального поста в сети.

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