Бывший глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев приговорен исправительным судом Парижа к трем годам тюремного заключения. Чиновник заочно признан виновным в коррупции по делу Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Ранее немецкий боксер Феликс Штурм получил тюремный срок за уклонение от уплаты налогов и нарушение антидопинговых правил.

По версии обвинительной стороны, Балахничев в сотрудничестве с экс-главой ассоциации французом Ламином Диаком организовали коррупционные схемы ради того, чтобы сокрывать допинг-пробы легкоатлетов из России. На допросе француз признал свою вину, правда, заверил, что действовал в благих целях — в частности, ради финансового благополучия IAAF, поскольку на тот момент как раз велись переговоры о спонсорских контрактах с российскими банком ВТБ и телеканалом ВГТРК.

Валентин Балахничев с флагом IAAF на ЧМ по легкой атлетике в 2011 году

В итоге Диак получил четыре года тюрьмы, а Балахничева, который находится на данный момент в России, объявили в международный розыск — так же, как и экс-тренера сборной России в беге на длинные дистанции Алексея Мельникова, обвиненного в пассивной коррупции и получившего два года тюремного заключения.

Сам чиновник собирается обжаловать приговор. «Будем заниматься обжалованием решения. Сейчас буду обращаться в Верховный суд Франции, в суд по правам человека. Я никогда не отказывался от сотрудничества. Не считаю себя виновным», — заявил Валентин Балахничев в комментарии агентству ТАСС.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Российскую федерацию отстранили от Олимпиад, чемпионатов мира и Европы из-за допинга.

120

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter