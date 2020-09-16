«Ференцварош» Реброва вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов: видеообзоры матчей

В среду, 16 сентября, в Лиге чемпионов прошли матчи третьего квалификационного раунда по «Пути чемпионов», в котором принимают участие сильнейшие команды своих стран.

Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд

16 сентября (среда)

«Омония» (Кипр) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 1:1 (Люфтнер, 31 — Иванич, 45+1). Серия пенальти — 4:2.

«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) — «Динамо» (Брест, Беларусь) — 1:0 (Битон, 50, с пенальти).

А вот еще один клуб с украинцами в составе, «Динамо» из Бреста, не смог выйти в плей-офф раунд. Белорусская команда, в которой со стартовых минут вышли Артем Милевский и Евгений Хачериди (оба были заменены во втором тайме), уступила на выезде израильскому «Маккаби» из Тель-Авива — 0:1.

«Ференцварош» (Венгрия) — «Динамо» (Загреб, Хорватия) — 2:1 (Ловренчич, 2, Узуни, 65 — Узуни, 23, автогол).

Венгерский «Ференцварош» с украинцами Игорем Харатиным в составе и Сергеем Ребровым на тренерском мостике обыграл на своем поле загребское «Динамо». В прошлом сезоне именно хорваты не пустили команду Реброва в групповой турнир Лиги чемпионов (1:1 в Загребе и 0:4 в Будапеште), но на этот раз «Фради» (прозвище будапештцев) смогли взять реванш.

Еще два матча «Карабах» (Азербайджан) — «Мольде» (Норвегия) и «Мидтъюлланд» (Дания) — «Янг Бойз» (Швейцария) на данный момент продолжаются.

15 сентября (вторник)

«Динамо» (Киев, Украина) — АЗ (Алкмаар, Нидерланды) — 2:0 (Родригес, 49, Шапаренко, 87).

ПАОК (Салоники, Греция) — «Бенфика» (Лиссабон, Португалия) — 2:1 (Яннулис, 63, Живкович, 75 — Рафаэль Силва, 90+4).

«Гент» (Бельгия) — «Рапид» (Вена, Австрия) — 2:1 (Дорш, 36, Яремчук, 57, с пенальти — Демир, 90+3).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» выбило голландский АЗ из Лиги чемпионов.

Фото 24sata. hr

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