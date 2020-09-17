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Спорт

«Барселона» начнет сезон без главного тренера: названа причина

12:15 17 сентября 2020
Рональд Куман

Голландский специалист Рональд Куман, подписавший на два года контракт с «Барселоной», не сможет руководить каталонской командой в ближайших официальных матчах.

Как сообщает Cadena COPE, Королевская испанская федерация футбола пока не дала разрешение на полноценное участие в матчах Кумана, поскольку «блау-гранас» не согласовала детали расторжения контракта с Кике Сетьеном. Предыдущий наставник хочет получить от клуба компенсацию, а «Барса», в свою очередь, отказывается соглашаться на условия Сетьена.

Таким образом, в ближайшем матче, в котором 26/27 сентября каталонцы примут на своем поле «Вильярреал», 57-летний голландец не сможет находиться на тренерской лавке и будет наблюдать за игрой своих подопечных с трибун.

А тем временем каталонцы провели товарищеский матч с «Жироной» (3:1). Дубль оформил бунтовавший Лионель Месси. Причем один из голов получился на загляденье — на официальной странице «Барселоны» в Instagram видео посмотрели 4,5 млн болельщиков.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Месси остался капитаном «Барселоны».

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