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Спорт

Футбольная команда пропустила 37 мячей, боясь заразиться коронавирусом от соперников (фото)

13:34 17 сентября 2020
Футбольное поле&nbsp;— соблюдай дистанцию

Забавная ситуация произошла в матче региональной немецкой лиги между командами «Рипдорф / Мольцен II» и «Холденштедт».

Узнав о том, что футболисты «Холденштедта» контактировали с зараженным коронавирусом, игроки «Рипдорфа» настаивали на том, что поединок надо перенести. Не убеждал их в обратном и тот факт, что у всех футболистов «Холденштедта», допущенных к участию в матче, были отрицательные ПЦР-тесты.

В итоге, получив ответ от руководства лиги, что матч переноситься не будет, игроки «Рипдорфа», чтобы избежать технического поражения за неявку на игру, вышли на поле, но… не приближались к соперникам, соблюдая социальное дистанцирование. В итоге, «Холденштедт» забил в ворота оппонентов 37 мячей.

Футболисты "Рипдорфа" держались от соперников подальше

Реакция руководства региональной лиги на данный демарш пока неизвестна. Но, как говорится, здоровье — превыше всего. Тем более, статистика заболеваемости COVID-19 по Германии неутешительная: почти 267 тысяч зараженных и почти 9,5 тысяч летальных исходов. Поэтому лишняя осторожность явно не помешает…

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что лидер «Зари» Дмитрий Хомченовский заразился коронавирусом, но матч луганчан с «Шахтером» переносить не будут.

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