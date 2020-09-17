Расплата за обвинения в расизме: фанаты «Марселя» «поквитались» со звездным Неймаром (видео)

Фанаты «Марселя», который обыграл «ПСЖ» в скандальном матче чемпионата Франции (1:0) с пятью удалениями, оригинально отреагировали на выходки звездного игрока парижан Неймара, обвинявшего игрока «Марселя» Альваро Гонсалеса в расистских оскорблениях.

Болельщики положили на входе в клубный магазин экипировки футболку «ПСЖ» с 10-м номером бразильца, и каждый входящий вытирал об нее ноги. Получилось весьма забавно…

Тем временем дисциплинарный комитет футбольной лиги Франции рассмотрел инцидент, приведший к пяти удалениям в матче между «ПСЖ» и «Марселем». Больше других пострадал игрок парижан Леван Курзава, отстраненный на шесть матчей. Его партнер Леандро Паредес пропустит два матча, а игроки «Марселя» Жордан Амави и Дарио Бенедетто — три и один соответственно. Что касается Неймара, которого удалили после просмотра видеоповтора, на котором видно, как бразилец бьет кулаком в голову соперника, то звездный нападающий, несмотря на серьезность проступка, получил всего два матча «отсидки».

Отметим, что в среду, 16 сентября, «ПСЖ» без всех своих «драчунов» победил в перенесенном домашнем матче 1-го тура «Метц» (1:0). Единственный мяч парижане забили на третьей компенсированной минуте, при этом играя вдевятером — на 65-й минуте за два предупреждения был удален Диалло, а на 86-й минуте, когда лимит замен был исчерпан, поле из-за травмы покинул Бернат. Эта победа стала для подопечных Томаса Тухеля, в прошлом сезоне Лиги чемпионов проигравших в финале мюнхенской «Баварии» (0:1), первой в трех турах стартовавшего чемпионата Франции.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболиста, выступавшего в «чемпионате ЛНР», выгнали из украинской команды после резкой реакции со стороны фанатов.

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