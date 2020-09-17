28.00 / 28.20 32.84 / 33.29
Киев: +21
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Двукратный победитель Лиги чемпионов перешел в «Ливерпуль» (фото)

18:28 17 сентября 2020
Тьягу Алькантара

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Тьягу Алькантара, победивший вместе с мюнхенцами в прошлогоднем розыгрыше Лиги чемпионов, подписал контракт с чемпионом Англии «Ливерпулем».

Как сообщил журналист Дэвид Орнштейн на своей странице в Twitter, мерсисайдцы заплатят за трансфер около 30 млн евро. Факт перехода футболиста подтвердил председатель совета директоров мюнхенского клуба Карл-Хайнц Румменигге. «Я могу подтвердить, что „Бавария“ наконец-то достигла соглашения с „Ливерпулем“. Тьягу очень хотел попробовать что-то новое под конец карьеры», — отметил функционер в комментарии изданию Bild.

Трансфер Тьягу обошелся "Ливерпулю" в сумму около 30 млн евро

Не скрывал своего разочарования расставанием с полузащитником и наставник «Баварии» Ханс-Дитер Флик. «Тьягу — выдающийся игрок. Он был очень важен для нас. Я и мой штаб наслаждались работой с ним. Мы очень эмоционально попрощались. Могу лишь поздравить „Ливерпуль“, они заполучили великолепного футболиста и замечательного человека. Тьягу давал команде множество опций и делал нас непредсказуемыми. Он принимал решения, которые никто не ожидал. Теперь мы теряем еще одного хорошего игрока», — поделился своими эмоциями тренер на странице Bayern & Germany в Twitter.

Отметим, что воспитанник «Барселоны», Алькантара выступал за «Баварию» с 2013 года. За это время провел во всех турнирах 235 матчей, в которых забил 31 гол. За свою карьеру 29-летний футболист уже выиграл 28 трофеев на клубном уровне, в том числе дважды триумфовав в Лиге чемпионов (с «Барселоной» в 2011-м и с «Баварией» в 2020-м).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что хет-трик Салаха спас «Ливерпуль» от потери очков в матче с дебютантом АПЛ.

114

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Олег Винник

Олег Винник огорчил фанатов «важным сообщением»

коллекторский террор

Коллекторы превращают в ад жизнь людей, которые не могут отдать кредит

Первые заморозки

Заморозки до -3 градусов: синоптик огорчила прогнозом на ближайшие дни

Никита Джигурда

Никита Джигурда рассказал, кто сидел за рулем вместо Ефремова

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер