Двукратный победитель Лиги чемпионов перешел в «Ливерпуль» (фото)

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Тьягу Алькантара, победивший вместе с мюнхенцами в прошлогоднем розыгрыше Лиги чемпионов, подписал контракт с чемпионом Англии «Ливерпулем».

Как сообщил журналист Дэвид Орнштейн на своей странице в Twitter, мерсисайдцы заплатят за трансфер около 30 млн евро. Факт перехода футболиста подтвердил председатель совета директоров мюнхенского клуба Карл-Хайнц Румменигге. «Я могу подтвердить, что „Бавария“ наконец-то достигла соглашения с „Ливерпулем“. Тьягу очень хотел попробовать что-то новое под конец карьеры», — отметил функционер в комментарии изданию Bild.

Трансфер Тьягу обошелся "Ливерпулю" в сумму около 30 млн евро

Не скрывал своего разочарования расставанием с полузащитником и наставник «Баварии» Ханс-Дитер Флик. «Тьягу — выдающийся игрок. Он был очень важен для нас. Я и мой штаб наслаждались работой с ним. Мы очень эмоционально попрощались. Могу лишь поздравить „Ливерпуль“, они заполучили великолепного футболиста и замечательного человека. Тьягу давал команде множество опций и делал нас непредсказуемыми. Он принимал решения, которые никто не ожидал. Теперь мы теряем еще одного хорошего игрока», — поделился своими эмоциями тренер на странице Bayern & Germany в Twitter.

Отметим, что воспитанник «Барселоны», Алькантара выступал за «Баварию» с 2013 года. За это время провел во всех турнирах 235 матчей, в которых забил 31 гол. За свою карьеру 29-летний футболист уже выиграл 28 трофеев на клубном уровне, в том числе дважды триумфовав в Лиге чемпионов (с «Барселоной» в 2011-м и с «Баварией» в 2020-м).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что хет-трик Салаха спас «Ливерпуль» от потери очков в матче с дебютантом АПЛ.

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