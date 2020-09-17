«Шахтер» отправил чемпиона мира в «Мариуполь» (фото)

Чемпион Украины донецкий «Шахтер», чей матч против «Руха» в рамках чемпионата Украины был перенесен из-за вспышки коронавируса во львовском клубе, отправил в аренду в «Мариуполь» 19-летнего нападающего Даниила Сикана.

Воспитанник львовских «Карпат», забивший четыре мяча и завоевавший «Серебряную бутсу» на триумфальном для сборной Украины чемпионате мира U-20, уже защищал цвета клуба с берегов Азовского моря. Будучи на контракте в «Шахтере», Даниил провел в аренде за «Мариуполь» шесть матчей (1 мяч) в чемпионате-2018/2019.

Даниил Сикан провел за "Мариуполь" в сезоне-2018/2019 шесть матчей и забил один мяч

В минувшем сезоне Сикан, трансферная стоимость которого, согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, составляет 1,8 млн евро, уже вернулся в «Шахтер». Форвард принял участие в семи матчах, а также дебютировал в групповом турнире Лиги чемпионов, выйдя на замену в выездном матче с «Манчестер Сити».

Отметим, что нападающий уже заявлен за «Мариуполь» и сможет принять участие в ближайшем матче чемпионата, который приазовцы проведут 18 сентября на выезде против «Днепра-1».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что вратарь «Шахтера» Андрей Пятов попал в список самых титулованных футболистов XXI века.

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