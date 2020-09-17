Пал мировой рекорд легендарного украинца Сергея Бубки, продержавшийся 26 лет (фото, видео)

В четверг, 17 сентября, на состоявшемся в Риме этапе «Бриллиантовой лиги» побит мировой рекорд в прыжках с шестом легендарного украинца, олимпийского чемпиона Сергея Бубки, продержавшийся целых 26 лет.

Знаменитый швед, 20-летний чемпион Европы Арман Дюплантис (на фото в заголовке) в одной из попыток преодолел планку на высоте 6,15 см, что на один сантиметр выше достижения, которое Бубка установил в 1994 году на турнире в горном итальянском селении Сестриер (кстати, Дюплантис — также рекордсмен мира в помещении с результатом 6,18 м).

«Поздравляю Армана с тем, что он побил мой рекорд! Великолепный результат! Счастлив за него и его родителей. Они прекрасные люди. Еще я счастлив за легкую атлетику и спорт в целом, потому что у нас есть такая яркая звезда на годы вперед. Всего ему лучшего и новых высот!» — написал в Twitter Сергей Бубка.

Напомним, что шестикратный чемпион мира Сергей Бубка за свою звездную карьеру установил 35 (!) мировых рекордов (как вспоминал сам Сергей Назарович, за каждое мировое достижение ему платили в СССР 1500 рублей минус подоходный налог, что в итоге составляло 1200 рублей. Для сравнения: зарплата учителя в Советском Союзе составляла 90--120 рублей).

За свое выдающееся достижение в Сестриере Бубка получил автомобиль «Феррари», который оценивался в 120 тысяч долларов.

Сергей Бубка за годы выступлений побил 35 (!) мировых реккордов

Кстати, на чемпионате мира 1991 года в Токио наш прославленный прыгун выиграл со скромным для себя результатом 5 м 95 см, но компьютеры определили, что в победной попытке он перелетел планку на высоте 6 м 37 см.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что мировой рекорд украинки Инессы Кравец в тройном прыжке не побит до сих пор.

Фото Twitter European Athletics



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