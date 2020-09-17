«Колос» дебютировал в еврокубках сенсационной победой в Греции: видеообзор матча

В четверг, 17 сентября, прошли 43 матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Внимание украинских болельщиков было приковано к Салоникам, где «Колос» из Коваливки проводил дебютный матч в еврокубках против греческого «Ариса».

«Арис» (Салоники, Греция) — «Колос» (Коваливка, Украина) — 1:2

«Колос»: Волынец, Зозуля (Морозко, 50), Гавриш, Петров, Новак, Емец, Задоя, Богданов, Антюх, Смирный (Д.Костышин, 88), Лысенко (Селезнев, 64).

Голы: Бруну Гама (55) — Богданов (47), Антюх (63).

Предупреждены: Роуз (68) — Богданов (35), Задоя (37), Морозко (76), Гавриш (86).

Несмотря на то, что многие игроки команды из Коваливки имеют за плечами солидный опыт выступлений на международной арене, на старте поединка было заметно волнение со стороны подопечных Руслана Костышина.

Впрочем, довольно быстро коваливцам удалось справиться со своими эмоциями, и они начали отвечать на активность хозяев своими моментами. Зозуля махнул ногой мимо мяча, пытаясь замкнуть дальний угол вратарской после наброса Новака с левого фланга, Смирный из перспективной позиции пробил в падении головой в руки вратарю. У наших же ворот также не все было спокойно. Чего стоит только удар Матильи со штрафного, после которого мяч зацепили перекладину и покинул пределы поля.

А второй тайм начался с гола в ворота греков. Богданов навесил со штрафного с левого фланга, мяч долетел до дальней стойки, где Новак удачно подставил голову и отправил мяч в сетку — 0:1. Судя по всему, сделал это полузащитник уже за линией ворот, поскольку результативный удар был записан на выполнявшего подачу Богданова.

Правда, через восемь минут счет вновь был равным. Это Бруну Гама, не понаслышке знакомый с чемпионатом Украины (в 2013—2016 годах португалец выступал в «Днепре», проведя во всех турнирах 97 матчей и забив 12 мячей), удачно сыгравший на подборе в центре штрафной и точно пробивший в верхний угол ворот — 1:1.

К счастью, пропущенный мяч не вывел из равновесия футболистов «Колоса», и вскоре коваливцы вновь вышли вперед. Емец пробил по воротам из пределов штрафной, голкипер парировал мяч, но сделал это неуверенно, и Антюх удачно сыграл на добивании, таки доправив мяч в сетку — 2:1.

В дальнейшем гости не отсиживались в обороне. В частности, дебютировал за «Колос» опытный Селезнев, у которого было несколько моментов, чтобы увеличить преимущество гостей, но с результативным ударом не сложилось. Но и того, что было, хватило коваливцам для того, чтобы добыть сенсационную победу на выезде и пройти в следующий раунд.

Из других результатов игрового дня стоит отметить трудную победу финалиста Лиги чемпионов-2018/2019 лондонского «Тоттенхэма» над «Локомотив» из Пловдива — 2:1 («шпоры» забили два мяча в последние десять минут, когда соперник играл вдевятером), проход в следующий раунд армянского «Арарата», который в дополнительное время благодаря голу украинца Сергея Вакуленко обыграл «Фолу» из Люксембурга — 4:3, поражение московского «Динамо» в Тбилиси от местного «Локомотива» (1:2), вылет БАТЭ от софийского ЦСКА (0:2), а также скромную победу «Милана» в Ирландии над «Шемрок Роверс» (2:0) с голами Ибрагимовича и Чалханоглу. Еще один матч «Рига» (Латвия) — «Тре Пенне» (Сан-Марино) был сначала приостановлен на 8-й минуте из-за поднявшегося шквального ветра, а затем и вовсе перенесен на пятницу, 18 сентября.

Добавим, что в раунде плей-офф Лиги Европы, который также будет состоять из одного матча, «Колос» сыграет 24 сентября снова на выезде с хорватской «Риекой». Еще один представитель Украины, черниговская «Десна», сыграет в раунде плей-офф в Германии против «Вольфсбурга», разгромившим на выезде албанский «Кукес» (4:0), который в прошлом сезоне проиграл в 1/8 финала Лиги Европы донецкому «Шахтеру».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» сыграет в раунде плей-офф Лиги чемпионов с бельгийским «Гентом».

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