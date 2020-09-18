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Спорт

Украинским атлетам Левченко и Проценко не было равных на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме (фото, видео)

9:01 18 сентября 2020
Юлия Левченко и Андрей Проценко

Просто здорово выступили на шестом этапе престижной «Бриллиантовой лиги» в Риме украинские легкоатлеты, завоевавшие пять медалей на шестерых стартовавших. Причем в прыжках в высоту наши соотечественники добыли «золото» в состязаниях и у мужчин, и у женщин.

Вице-чемпионка мира-2017 Юлия Левченко, несколько дней назад выигравшая престижный турнир в Загребе, преодолела планку на высоте 198 см и опередила ставшую второй еще одну украинскую красавицу Ярославу Магучих (195 см), а также Николу Макдермотт из Австралии и шведку Эрику Кинси, которые оказались ниже Магучих лишь из-за большего количества использованных попыток.

В мужском секторе для прыжков в высоту не было равных вице-чемпиону Европы, 32-летнему атлету из Херсона Андрею Проценко (на фото — с Юлией Левченко), который с результатом 230 см опередил двух итальянцев — Джанмарко Тамбери (227 см) и Стефано Соттиле (218 см).

Вполне мог подняться на пьедестал почета еще один украинец 19-летний Олег Дорощук, но в отличие от соперников «бронзовую» высоту 218 см он взял лишь с третьей попытки и оказался в итоговом протоколе пятым. Кстати, в августе Проценко выиграл этап «Бриллиантовой лиги» с результатом 232 см.

Андрей Проценко

Вторую и третью ступень пьедестала почета в беге на 400 метров с барьерами заняли с личными рекордами сезона украинки Анна Рыжикова (54,54 сек.) и Виктория Ткачук (54,93), финишировавшие вслед за голландкой Фемке Бол (53,90).

Добавим, что следующий этап «Бриллиантовой лиги» состоится 19 сентября в Шанхае (Китай).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинка Марина Бех-Романчук победила на престижных состязаниях в Берлине.

Фото ФЛАУ, Twitter World Athletics

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