Жеребьевка Кубка Украины по футболу: онлайн-видеотрансляция
В пятницу, 18 сентября, в столичном Доме футбола состоится жеребьевка пар 1/16 финала розыгрыша Кубка Украины по футболу, в которой примут участие 11 победителей второго предварительного раунда и 11 клубов премьер-лиги. Почетным гостем церемонии станет знаменитый экс-футболист «Динамо» и сборной СССР, а ныне первый вице-президент УАФ Анатолий Демьяненко. Напомним, что в прошлом сезоне трофей завоевало «Динамо», победившее в финале в серии пенальти «Ворсклу».
Отметим, что жребий будет «слепым». Хозяева полей станут команды, выступающие в лигах рангом ниже. Если же в одну пару попадут клубы из одного дивизиона, то хозяином поля будет команда, получившая при жеребьевке непарный номер (и имеет стадион соответствующей категории для данного этапа состязаний). Базовый день проведения матчей 1/16 финала — 30 сентября.
Участники жеребьевки 1/16 финала Кубка Украины
Премьер-лига
«Десна» (Чернигов)
«Александрия»
«Колос» (Коваливка)
«Днепр-1»
«Мариуполь»
«Львов»
«Ворскла» (Полтава)
«Олимпик» (Донецк)
«Минай»
«Рух» (Львов)
«Ингулец» (Петрово)
Первая лига
«Агробизнес» (Волочиск)
«Николаев»
«ВПК-Агро» (Шевченковка)
«Верес» (Ровно)
«Полесье» (Житомир)
«Горняк-Спорт» (Горишние Плавни)
«Прикарпатье» (Ивано-Франковск)
Вторая лига
«Кривбасс» (Кривой Рог)
«Эпицентр» (Дунаевцы)
«Нива» (Винница)
Любители
«Виктория» (Николаевка)
Прямую видеотрансляцию жеребьевки Кубка Украины, которую проведет Youtube-канал УАФ, смотрите на сайте «ФАКТОВ» (в 12:00) в этой новости.
Напомним, что «Заря» вступит в борьбу за трофей на стадии 1/8 финала (базовый день — 2 декабря), а «Динамо» и «Шахтер» — лишь в четвертьфинале (базовый день — 3 марта 2021 года).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Колос» сенсационно пробился в третий раунд квалификации Лиги Европы.
Фото uaf.ua74
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