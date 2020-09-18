Жеребьевка Кубка Украины по футболу: онлайн-видеотрансляция

В пятницу, 18 сентября, в столичном Доме футбола состоится жеребьевка пар 1/16 финала розыгрыша Кубка Украины по футболу, в которой примут участие 11 победителей второго предварительного раунда и 11 клубов премьер-лиги. Почетным гостем церемонии станет знаменитый экс-футболист «Динамо» и сборной СССР, а ныне первый вице-президент УАФ Анатолий Демьяненко. Напомним, что в прошлом сезоне трофей завоевало «Динамо», победившее в финале в серии пенальти «Ворсклу».

Отметим, что жребий будет «слепым». Хозяева полей станут команды, выступающие в лигах рангом ниже. Если же в одну пару попадут клубы из одного дивизиона, то хозяином поля будет команда, получившая при жеребьевке непарный номер (и имеет стадион соответствующей категории для данного этапа состязаний). Базовый день проведения матчей 1/16 финала — 30 сентября.

Участники жеребьевки 1/16 финала Кубка Украины

Премьер-лига

«Десна» (Чернигов)

«Александрия»

«Колос» (Коваливка)

«Днепр-1»

«Мариуполь»

«Львов»

«Ворскла» (Полтава)

«Олимпик» (Донецк)

«Минай»

«Рух» (Львов)

«Ингулец» (Петрово)

Первая лига

«Агробизнес» (Волочиск)

«Николаев»

«ВПК-Агро» (Шевченковка)

«Верес» (Ровно)

«Полесье» (Житомир)

«Горняк-Спорт» (Горишние Плавни)

«Прикарпатье» (Ивано-Франковск)

Вторая лига

«Кривбасс» (Кривой Рог)

«Эпицентр» (Дунаевцы)

«Нива» (Винница)

Любители

«Виктория» (Николаевка)

Прямую видеотрансляцию жеребьевки Кубка Украины, которую проведет Youtube-канал УАФ, смотрите на сайте «ФАКТОВ» (в 12:00) в этой новости.

Напомним, что «Заря» вступит в борьбу за трофей на стадии 1/8 финала (базовый день — 2 декабря), а «Динамо» и «Шахтер» — лишь в четвертьфинале (базовый день — 3 марта 2021 года).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Колос» сенсационно пробился в третий раунд квалификации Лиги Европы.

Фото uaf.ua

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