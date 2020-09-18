12 голов, два удаления и серия пенальти: в Лиге Европы сыгран уникальный матч (видео)

На стадионе «Градски» в сербской Сенте произошло историческое футбольное событие. В поединке второго квалификационного раунда Лиги Европы сербская «Бачка-Топола» и румынская «Стяуа» за 120 минут противостояния «отгрузили» в ворота друг друга 12 (!) мячей и определили победителя лишь серии послематчевых 11-метровых ударов.

Основное время встречи завершилось со счетом 4:4, а в овертайме команды поразили ворота друг друга еще по два раза — 6:6 (Миличевич, 11, Дуроньич, 14, Лукич, 51, Томанович, 90+4, 117, Тумбасевич, 105+1 — Коман, 25, Ман, 50, 63, 105, Балаж, 90+3, в свои ворота, Петре, 108). А в серии пенальти удача улыбнулась команде из Бухареста — 5:4.

Отметим, что сербы забили шестой мяч и спаслись от поражения в дополнительное время, играя… вдевятером (на 44-й минуте в составе «Бачки-Тополы» красную карточку заработал Поньевич, а на 103-й — Силаджи).

«Бачка-Топола» — «Стяуа» — 6:6

Серия пенальти — 4:5

Впервые в истории еврокубков (более 24 тысяч матчей, не считая Кубка Интертото!) обе команды забили в игровое время матча как минимум пять мячей.

Более того, ФК «Стяуа» повторил рекорд по количеству выигранных серий пенальти в еврокубках (не считая Кубка Интертото). Румынский клуб пятый раз вытянул в «лотерее» счастливый билет, повторив достижение «Црвены Звезды», «Барселоны», «Баварии» и «Севильи», сообщает Gracenote Live.

Кстати, в пятницу, 18 сентября, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (в 14:00) состоится жеребьевка пар раунда плей-офф Лиги Европы, по итогам которой своего потенциального оппонента узнает не только «Стяуа», но и, в частности, украинские «Колос» из Коваливки и черниговская «Десна».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Колос» из Коваливки сенсационно победил в гостевом матче Лиги Европы греческий «Арис».

Фото Starsport

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