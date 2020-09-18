В Бразилии футболист зарезал президента клуба (фото)

В бразильском футболе произошла трагедия. 20-летний экс-игрок клуба четвертого по силе дивизиона «Насиональ де Роландия» Винисиус Корсини был арестован по подозрению в совершении убийства. Он напал на 58-летнего президента своего бывшего клуба Хосе Данилсона Алвеса де Оливейру, в результате чего тот скончался, сообщает Globo Esporte.

По данным издания, ранее игрок выступал за «Насиональ де Роландия», поэтому подошел к боссу клуба. Между ними возник конфликт, в ходе которого Корсини нанес Данилсону два удара ножом — один в ногу, другой — в область шеи. Почетный президент был доставлен в больницу, но скончался от полученных ран. Сам же Винисиус Корсини после совершения преступления попытался скрыться с места преступления, но был задержан.

Мэр Роландии официально объявил траур в память о функционере, возглавлявшем футбольный клуб целых два десятилетия. «Печальная ночь. Наш президент Данилсон скончался. Да примет его Бог. Спасибо за все, что вы сделали для нашего клуба», — говорится на официальной странице ФК «Насиональ де Роландия» в Facebook.

Погибший президент футбольного клуба

Во время ареста 20-летний полузащитник заявил, что у него были разногласия с президентом из-за того, что, когда он играл за «Насьональ», клуб задолжал ему 7000 реалов (около 1300 долларов). Впрочем, по данным полиции, рассматривается и другая версия. У погибшего президента клуба, который в этом году планировал баллотироваться на пост мэра, якобы были отношения с матерью убийцы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Турции футболист задушил своего маленького сына, заразившегося коронавирусом.

Фото ФК «Насиональ де Роландия»

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