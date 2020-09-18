Жеребьевка Лиги Европы: «Колос» и «Десна» узнали потенциальных соперников в раунде плей-офф

В пятницу, 18 сентября, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка пар раунда плей-офф лиги Европы, по итогам которой своих потенциальных оппонентов узнали «Колос» из Коваливки, сенсационно выбивший из турнира греческий «Арис» (команда из Салоник уволила после игры своего немецкого тренера Микаэля Эннинга), и черниговская «Десна». Ранее был брошен жребий раунда плей-офф Лиги чемпионов, в которой успешно стартовало киевское «Динамо».

Как известно, «Колос» 24 сентября в третьем отборочном раунде ЛЕ сыграет на выезде с хорватской «Риекой», а «Десна» в этот же день будет гостить у немецкого «Вольфсбурга». Жребий определил, что в случае успешного прохождения хорватского барьера команда Руслана Костышина 1 октября встретится в гостях с победителем пары «Копенгаген» (Дания) — «Пяст» (Польша). Что же касается подопечных Александра Рябоконя, если они пройдут «волков», то сразятся в борьбе за попадание в группу ЛЕ с сильнейшим в противостоянии между «Санкт-Галленом» (Швейцария) и греческим АЕКом (1 октября, на поле соперника).

Результаты жеребьевки раунда плей-офф Лиги Европы:

«Санкт-Галлен» (Швейцария) / АЕК (Греция) — «Вольфсбург» (Германия) / «Десна» (Украина)

«Копенгаген» (Дания) / «Пяст» (Польша) — «Риека» (Хорватия) / «Колос» (Украина)

«Янг Бойз» (Швейцария) — «Тирана» (Албания)

«Динамо» (Хорватия) — «Флориана» (Мальта) / «Флора» (Эстония)

«Юргорден» (Швеция) / «Клуж» (Румыния) — «КуПС» (Финляндия) / «Судува» (Литва)

«Арарат-Армения» (Армения) / «Целье» (Словения) — «Црвена Звезда» (Сербия)

«Динамо» (Брест, Беларусь) — «Лудогорец» (Болгария)

«Сараево» (Босния и Герцеговина) / «Будучность» (Черногория) — «Рига» (Латвия) / «Селтик» (Шотландия)

«Легия» (Польша) / «Дрита» (Косово) — «Карабах» (Азербайджан)

«Шериф» (Молдова) / «Дандолк» (Ирландия) — «Клаксвик» (Фарерские острова) / «Динамо» (Тбилиси, Грузия)

«Хапоэль» (Беэр-Шева, Израиль) / «Мазервелл» (Шотландия) — «Виктория» (Чехия) / «Сеннерюске» (Дания)

«Русенборг» (Норвегия) / «Аланьяспор» (Турция) — «Мура» (Словения) / ПСВ «Эйндховен» (Нидерланды)

«Базель» (Швейцария) / «Анортосис» (Кипр) — ЦСКА (Болгария) / «Б-36» (Фарерские острова)

«Спортинг» (Португалия) / «Абердин» (Шотландия) — ЛАСК (Австрия) / «Дунайска Стреда» (Словакия)

«Шарлеруа» (Бельгия) / «Партизан» (Сербия) — «Аполлон» (Кипр) / «Лех» (Польша)

«Бешикташ» (Турция) / «Риу Аве» (Португалия) — «Милан» (Италия) / «Буде-Глимт» (Норвегия)

«Мальме» (Швеция) / «Локомотива» (Хорватия) — «Гранада» (Испания) / «Локомотиви» (Грузия)

«Шкендия» (Северная Македония) / «Тоттенхэм» (Англия) — «Ростов» (Россия) / «Маккаби» (Хайфа, Израиль)

«Стяуа» (Румыния) / «Слован» (Чехия) — АПОЕЛ (Кипр) / «Зриньски» (Босния и Герцеговина)

«Стандард» (Бельгия) / «Войводина» (Сербия) — «Фехервар» (Венгрия) / «Реймс» (Франция)

«Виллем II» (Нидерланды) / «Рейнджерс» (Шотландия) — «Галатасарай» (Турция) / «Хайдук» (Хорватия)

Отметим, что в отличие от Лиги чемпионов, противостояния в раунде плей-офф Лиги Европы будут состоять из одного матча.

Напомним, что жеребьевка группового турнира ЛЕ, по итогам которой своих соперников узнает «Заря» (а еще возможно — «Колос», «Десна» и в случае вылета из ЛЧ «Динамо»), состоится 2 октября.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что стали известны соперники «Колоса» и «Десны» в 1/16 финала розыгрыша Кубка Украины.

Фото uefa.com

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