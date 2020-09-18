«Днепр-1» снова проиграл дома в УПЛ и лишился тренера: видео голов

В пятницу, 18 сентября, поединком на «Днепр-Арене» стартовал третий тур украинской премьер-лиги.

Чемпионат Украины. 3-й тур

18 сентября (пятница)

«Днепр-1» — «Мариуполь» — 1:2 (Хобленко, 60 — Бондаренко, 26, Сагуткин, 78). На 90+6-й минуте удален Сагуткин («Мариуполь»). Молодежные составы — 0:4.

В последнее время футбольная молва упорно отправляет в отставку Дмитрия Михайленко с поста главного тренера «Днепра-1», неудачно стартовавшего в сезоне (лишь одно набранное очко в двух поединках с «Ингульцом» и «Олимпиком»). Специалисту якобы уже даже подыскали преемника — 46-летнего хорвата Игора Йовичевича, известного по работе в «Карпатах» и загребском «Динамо». По информации Meta-ratings.com.ua, тренер после переговоров в Киеве принял предложение клуба из Днепра и на время вернулся в Испанию, где он проживает в Марбелье, чтобы сформировать свой новый штаб.

Как бы там ни было, игроки «Днепра-1» вышли на игру против «Мариуполя», сенсационно обыгравшего в прошлом туре «Зарю», с одним желанием — победить (в составе хозяев поля дебютировал бразильский защитник Дуглас, известный по выступлениям за «Днепр»). Но реалии оказались иными.

В первом тайме шикарный удар арендованного у «Шахтера» Бондаренко вывел гостей вперед. «Днепр-1» смог отыграться лишь на 60-й минуте, когда из пределов штрафной точно пробил Хобленко (форвард «Днепра-1» поразил ворота «Мариуполя» в третьем поединке подряд!). Только вот команда Маркевича младшего не стала довольствоваться малым, и на 78-й минуте защитник мариупольцев Сагуткин после навеса со штрафного головой отправил мяч в сетку — 1:2. Благодаря второй подряд победе «Мариуполь» поднялся на второе место в турнирной таблице УПЛ.

Вскоре после финального свистка главный тренер «Днепра-1» Дмитрий Михайленко вместе со своим штабом подал в отставку. Напомним, что 47-летний специалист возглавлял команду с лета 2017-го и за это время вывел команду из второй лиги в УПЛ.

0:1 Бондаренко (26-я мин.)

1:1 Хобленко (60-я мин.)

1:2 Сагуткин (78-я мин.)

Положение команд:

1. «Ворскла» — 6 очков (2 матча);

2. «Мариуполь» — 6 (3);

3. «Динамо» — 4 (2);

4. «Десна» — 4 (2);

5. «Шахтер» — 3 (1);

6. «Колос» — 3 (2);

7. «Минай» — 3 (1);

8. «Александрия» — 3 (2);

9. «Олимпик» — 3 (2);

10. «Ингулец» — 1 (2);

11. «Днепр-1» — 1 (3);

12. «Рух» — 0 (1);

13. «Заря» — 1 (2).

14. «Львов» — 0 (1).

Бомбардиры: 2 мяча — Алан Патрик («Шахтер»), Владимир Лысенко («Колос»), Владислав Кулач, Руслан Степанюк (оба — «Ворскла»).

В третьем туре УПЛ также сыграют: «Александрия» — «Ворскла», «Ингулец» — «Десна», «Динамо» — «Львов» (19 сентября), «Олимпик» — «Минай», «Заря» — «Шахтер» и «Рух» — «Колос» (20 сентября).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямом эфире поединок чемпионата Украины «Динамо» — «Львов».

Фото ФК «Днепр-1»

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