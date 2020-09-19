28.03 / 28.25 32.97 / 33.48
Киев: +6
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

«Бавария» второй раз за месяц забила сопернику 8 мячей: видеообзор матча чемпионата Германии

9:07 19 сентября 2020
Бавария&nbsp;— Шальке

Сильнейший футбольный клуб Европы «Бавария», которому 24 сентября в Будапеште предстоит поединок за Суперкубок УЕФА против «Севильи», блестяще стартовал в чемпионате Германии. В поединке без зрителей на родной «Альянц Арене» подопечные Ханси Флика уничтожили бывший клуб Евгения Коноплянки «Шальке» — 8:0 (Гнабри, 4, 47, 59, Горецка, 19, Левандовски, 31, Мюллер, 70, Сане, 71, Мусиала, 82).

Понятное дело, в этой голевой фейерии не обошлось без кучи достижений. К примеру, автор хет-трика Серж Гнабри, положивший начало разгрому гельзенкирхенцев уже на 4-й минуте, стал автором самого быстрого мяча в стартовой игре бундеслиги за последние 18 сезонов.

Чемпион мира Томас Мюллер забил свой 200-й мяч в официальных поединках за мюнхенский клуб, потратив на покорение достижения 536 матчей.

В свою очередь, лидер атак действующего победителя Лиги чемпионов Роберт Левандовски поразил ворота «Шальке» в 10-м (!) поединке подряд (рекорд лиги) и со 163 голами за клуб в чемпионате Германии обогнал присутствовавшего на игре Карл-Хайнца Румменигге (162), выйдя на второе место в списке лучших бомбардиров «Баварии» в рамках бундеслиги. Впереди только легендарный Герд Мюллер — 365 точных ударов.

Есть повод поздравить и дебютанта мюнхенского гранда Лероя Сане, купленного у «Манчестер Сити» за 49 млн евро (плюс 11 млн в виде бонусов). Игрок сборной Германии отметил первую игру в футболке «Баварии» двумя результативными передачами и голом в ворота… своего бывшего клуба.

И наконец, вундеркинд мюнхенцев Джамал Мусиала, завершивший точным ударом разгром «Шальке», в 17 лет и 205 дней стал самым молодым автором гола в истории «Баварии» в рамках чемпионата Германии.

Кстати, кто запамятовал, в августе «Бавария» в четвертьфинале Лиги чемпионов «отгрузила» 8 мячей в ворота «Барселоны» (8:2).

После сотворенного мюнхенцами на «Альянц Арене» выставленные на стадионе перед игрой трофеи, которые «Бавария» добыла в прошлом сезоне (Лига чемпионов, чемпионат и Кубок страны), смотрелись очень даже гармонично.

Наставник «Баварии» Ханси Флик на фоне трофеев, завоеванных «Баварией» в прошлом сезоне

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Бавария» продала в «Ливерпуль» двукратного победителя Лиги чемпионов Тьягу Алькантару.

Фото Twitter ФК «Бавария»

100

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Скорая помощь

В Украине за сутки 3 240 новых случаев COVID-19, в антилидерах столица Украины

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

коллекторский террор

Коллекторы превращают в ад жизнь людей, которые не могут отдать кредит

Наташа и Тарзан

Живет отдельно от Тарзана: друзья привели пикантные подробности из жизни Наташи Королевой и ее мужа

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер