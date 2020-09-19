«Бавария» второй раз за месяц забила сопернику 8 мячей: видеообзор матча чемпионата Германии

Сильнейший футбольный клуб Европы «Бавария», которому 24 сентября в Будапеште предстоит поединок за Суперкубок УЕФА против «Севильи», блестяще стартовал в чемпионате Германии. В поединке без зрителей на родной «Альянц Арене» подопечные Ханси Флика уничтожили бывший клуб Евгения Коноплянки «Шальке» — 8:0 (Гнабри, 4, 47, 59, Горецка, 19, Левандовски, 31, Мюллер, 70, Сане, 71, Мусиала, 82).

Понятное дело, в этой голевой фейерии не обошлось без кучи достижений. К примеру, автор хет-трика Серж Гнабри, положивший начало разгрому гельзенкирхенцев уже на 4-й минуте, стал автором самого быстрого мяча в стартовой игре бундеслиги за последние 18 сезонов.

Чемпион мира Томас Мюллер забил свой 200-й мяч в официальных поединках за мюнхенский клуб, потратив на покорение достижения 536 матчей.

В свою очередь, лидер атак действующего победителя Лиги чемпионов Роберт Левандовски поразил ворота «Шальке» в 10-м (!) поединке подряд (рекорд лиги) и со 163 голами за клуб в чемпионате Германии обогнал присутствовавшего на игре Карл-Хайнца Румменигге (162), выйдя на второе место в списке лучших бомбардиров «Баварии» в рамках бундеслиги. Впереди только легендарный Герд Мюллер — 365 точных ударов.

Есть повод поздравить и дебютанта мюнхенского гранда Лероя Сане, купленного у «Манчестер Сити» за 49 млн евро (плюс 11 млн в виде бонусов). Игрок сборной Германии отметил первую игру в футболке «Баварии» двумя результативными передачами и голом в ворота… своего бывшего клуба.

И наконец, вундеркинд мюнхенцев Джамал Мусиала, завершивший точным ударом разгром «Шальке», в 17 лет и 205 дней стал самым молодым автором гола в истории «Баварии» в рамках чемпионата Германии.

Кстати, кто запамятовал, в августе «Бавария» в четвертьфинале Лиги чемпионов «отгрузила» 8 мячей в ворота «Барселоны» (8:2).

После сотворенного мюнхенцами на «Альянц Арене» выставленные на стадионе перед игрой трофеи, которые «Бавария» добыла в прошлом сезоне (Лига чемпионов, чемпионат и Кубок страны), смотрелись очень даже гармонично.

Наставник «Баварии» Ханси Флик на фоне трофеев, завоеванных «Баварией» в прошлом сезоне

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Бавария» продала в «Ливерпуль» двукратного победителя Лиги чемпионов Тьягу Алькантару.

Фото Twitter ФК «Бавария»

100

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter