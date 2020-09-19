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Спорт

У многократного чемпиона Израиля по гребле украли дорогую лодку в Украине (фото)

11:03 19 сентября 2020
Дани Фридман

Двенадцатикратный чемпион Израиля по академической гребле Дани Фридман стал жертвой злоумышленников во время тренировочного сбора в Украине. У него украли лодку стоимостью 15 тысяч евро.

Как сообщает группа «Израильтяне в Украине» в Facebook, 32-летний спортсмен прибыл в Днепр в начале недели и готовился к международному турниру, который пройдет 10 октября в Познани (Польша). При каких обстоятельствах была похищена лодка, не уточняется. Известно лишь, что ее поисками занимается украинская полиция.

«Эта лодка была специально построена для меня — с учетом веса и роста. Полиция обещает сделать все возможное, чтобы найти похитителей», — цитирует Дани Фридмана портал vesty.co.il.

Лодку Дани Фридмана специально изготовили с учетом веса и роста спортсмена

По иронии судьбы, пострадавший Дани Фридман родился в Киеве и в двухлетнем возрасте перебрался с родителями в Израиль. Там же в 15 лет он начал карьеру в гребле, которая получилось стремительной. Достаточно отметить, что за несколько лет Фридман вошел в десятку лучших гребцов мира — невиданное для Израиля достижение. Сейчас спортсмен активно готовится к Олимпийским играм в Токио, перенесенным из-за пандемии коронавируса на 2021 год.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что самый молодой в истории олимпийский чемпион по биатлону Себастьян Самуэльссон стал жертвой воров.

Фото Instagram

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У многократного чемпиона Израиля по гребле украли дорогую лодку в Украине (фото)

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